Escaso presupuesto nacional

Especializada en la investigación del uso y el consumo de drogas en los jóvenes, la doctora en Ciencias Sociales de la UBA e Investigadora del Conicet, Ana Clara Camarotti, reconoció el cambio de paradigma hacia un abordaje territorial de los consumos problemáticos e incluso recalcó que desde el Sedronar "se está avanzando como nunca antes en dispositivos de acompañamiento comunitarios y dispositivos territoriales". Sin embargo, dejó claro que esas políticas no tienen un correlato a nivel presupuestario. "No podemos hablar de drogas en barrios donde los problemas son además la vivienda y el empleo, entonces ante una situación de ajuste presupuestario como la que atravesamos es difícil pensar en políticas integrales", aseguró la especialista. En tal sentido, subrayó que "esos recortes no se dan en las áreas de seguridad, que son las que accionan desde una mirada punitivista".