La Capital | La Ciudad | Facultad de Bioquímica

La facultad de Bioquímicas restituye los legajos de dos docentes asesinados durante la dictadura

Los familiares y amigos de María del Rosario “Charo” Spetale y Constantino Razzetti recibirán las carpetas académicas de los dos profesores víctimas del terrorismo de Estado

30 de agosto 2026 · 10:17hs
Google Seguir a La Capital en Google
La facultad de Bioquímicas restituye los legajos de dos docentes asesinados durante la dictadura

La facultad de Bioquímicas restituye los legajos de dos docentes asesinados durante la dictadura

La facultad de Bioquímicas restituye los legajos de dos docentes asesinados durante la dictadura

La Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) restituirá los legajos de María del Rosario “Charo” Spetale y Constantino Razzetti, dos graduados y docentes de esta casa de estudios que fueron víctimas del terrorismo de Estado. La ceremonia se desarrollará este lunes, a las 11, en el hall de la facultad, ubicada en Suipacha 531, en el marco de las conmemoraciones por el Día Internacional de las Personas Detenidas-Desaparecidas.

El proceso de reparación y restitución de legajos a integrantes de la comunidad universitaria víctimas del terrorismo de Estado es un objetivo estratégico del área de Derechos Humanos de la UNR, que trabaja en coordinación con las diferentes unidades académicas. En 2023 se puso en marcha el Protocolo de Búsqueda Documental para la Reparación Histórica de integrantes de la comunidad universitaria víctimas del accionar represivo ilegal del Estado argentino, entre 1968, año de fundación de la Universidad, y 1983. Este protocolo establece el procedimiento para buscar y reparar los legajos de quienes sufrieron persecución, detención y/o desaparición por razones políticas, ideológicas o gremiales.

La facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas, a través de la Secretaría de Género, DDHH y Diversidad, lleva adelante el Programa de Reconstrucción, Reparación Histórica y Rectificación de Legajos, aprobado por el Consejo Superior de la UNR mediante la Resolución Nº 727/2022. El primer legajo se entregó en agosto de 2022 a familiares de la estudiante Olga Vaccarini, detenida y desaparecida el 16 de mayo de 1977. Ahora se sumará la documentación de la vida académica de los dos profesores que volverá a manos de sus familiares y amigos.

María del Rosario “Charo” Spetale

María del Rosario Spetale, oriunda de la ciudad de Cañada de Gómez, obtuvo el título de Farmacéutica en 1956; luego, el de Bioquímica, en 1959; y finalmente, en 1969, el título de Doctora en Bioquímica. Desarrolló una importante trayectoria científica en el Departamento de Ciencias Fisiológicas de la Facultad de Medicina, donde integró un grupo de investigación junto a Emilio Rodríguez Garay y Lida Morisoli, entre otros investigadores. Allí realizó numerosos trabajos de investigación publicados en revistas internacionales, centrados fundamentalmente en el metabolismo hepático de la bilirrubina y en la farmacocinética hepática en modelos animales. Fue docente de Bioquímica Clínica y Cuantitativa, profesora de Física en el ciclo básico e instructora de Biofísica de nuestra Facultad. También se desempeñó como docente de la especialidad Fisiología, Física y Química Biológica de la Facultad de Odontología, y trabajó como laboratorista en el Hospital Centenario.

Su trayectoria científica, docente y profesional que fue brutalmente interrumpida en agosto de 1976, cuando Charo recién había cumplido 44 años. Fue asesinada en la puerta de la casa que compartía con Esther Eva Fernández. El grupo parapolicial que llegó a la vivienda buscaba a Esther y, al no encontrarla, asesinó a Charo.

Según consta en los registros de las propias fuerzas parapoliciales, en la vivienda habían encontrado papeles de la Juventud Peronista, que fueron llevados a la División Informaciones de la Jefatura. Esther fue detenida ese mismo mes cuando fue a Jefatura a declarar por el homicidio de su compañera de vivienda. Luego fue nuevamente detenida en 1977 y permaneció durante un año en la cárcel de Villa Devoto.

Constantino Razzetti

Constantino Razzetti, nació en Córdoba y obtuvo el título de Farmacéutico en 1940 y, ese mismo año, comenzó sus estudios de Bioquímica. En 1943 obtuvo el título de Doctor en Bioquímica y Farmacia. Fue Auxiliar de la cátedra de Farmacognosia de la Escuela de Farmacia en el año 1939, fue JTP de Laboratorio en el Hospital Centenario y Jefe de Trabajos Prácticos de Semiología y Clínica Propedéutica de la Facultad de Ciencias Médicas, hasta el año 1955 que fue cesanteado por “causas políticas”, según consta en el legajo de UNR. Además, fue uno de los fundadores del Instituto Antirrábico de Rosario y de la Escuela Luis Braille para niñas y niños ciegos. Su compromiso no se limitó al ámbito universitario y profesional. Fue un reconocido militante y dirigente del peronismo, y llegó a desempeñarse como vicepresidente del Banco Municipal de Rosario.

Durante la dictadura de 1955 fue encarcelado y cesanteado de sus cargos. En la madrugada del 14 de octubre de 1973, apenas dos días después de la asunción de Perón a su tercera presidencia, Constantino Razzetti fue asesinado a balazos por la espalda al regresar a su casa en Rosario tras celebrar el triunfo electoral. La investigación vinculó el crimen con la Triple A y el Sindicato de la Carne, convirtiéndose en uno de los primeros atentados políticos de esa organización en la ciudad.

La violencia continuó sobre su familia: su hijo, Carlos Razzetti, fue perseguido, detenido y torturado durante la última dictadura por exigir justicia. A lo largo de las décadas, denunció la impunidad y aportó pruebas clave a la causa. Hoy, a más de medio siglo del asesinato, la búsqueda sigue vigente; en julio de 2026, Carlos recurrió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ante la persistente denegación de justicia.

El acto se desarrollará este lunes, a las 11, y será presidido por el rector de la UNR, Franco Bartolacci; el vicerrector Héctor Darío Masía, el decano de la facultad Andrés Sciara, la coordinadora del Área de Derechos Humanos de la UNR Paula Contino, y la secretaria de Género, y la Secretaria de Género, DDHH y Diversidad de la FBIOyF, Dra. Maitena Martinez-Amezaga. También, participarán organismos que forman parte del movimiento de Derechos Humanos, gremios universitarios, y organizaciones sociales de nuestra ciudad y provincia.

Noticias relacionadas
granadero baigorria y capitan bermudez: dos detenidos por microtrafico y posible provision de armas

Granadero Baigorria y Capitán Bermúdez: dos detenidos por microtráfico y posible provisión de armas

un grupo de vecinos de alberdi recupera el superi, un emblematico club del barrio

Un grupo de vecinos de Alberdi recupera el Superí, un emblemático club del barrio

arranca el santa fe business forum: el tinder de los negocios para matchear oportunidades de negocios

Arranca el Santa Fe Business Forum: el tinder de los negocios para matchear oportunidades de negocios

El evento de 2025 estuvo enmarcado dentro del tricentenario de la ciudad.

La Feria Internacional del Libro Rosario vuelve al Cultural Fontanarrosa

Ver comentarios

Las más leídas

Rosario se prepara para tener su Barrio Chino: buscan sumar gastronomía con estrella Michelin

Rosario se prepara para tener su Barrio Chino: buscan sumar gastronomía con estrella Michelin

Demoraron a dos policías de Santa Fe que fueron a comprar droga a un búnker de Rosario

Demoraron a dos policías de Santa Fe que fueron a comprar droga a un búnker de Rosario

Central le había empatado a Gimnasia, pero el Lobo se lo ganó en el final

Central le había empatado a Gimnasia, pero el Lobo se lo ganó en el final

El uno x uno de Central: Franco Ibarra, el volante  que hizo su trabajo y el de algunos otros

El uno x uno de Central: Franco Ibarra, el volante  que hizo su trabajo y el de algunos otros

Lo último

El Banco Nación consolida su liderazgo y fortaleza patrimonial en el primer semestre del año

El Banco Nación consolida su liderazgo y fortaleza patrimonial en el primer semestre del año

En Rosario, los cadetes insisten con implementar el botón de pánico y monitoreo GPS

En Rosario, los cadetes insisten con implementar el botón de pánico y monitoreo GPS

Marco Ruben: Tengo muchas ganas de jugar el clásico

Marco Ruben: "Tengo muchas ganas de jugar el clásico"

En Rosario, los cadetes insisten con implementar el botón de pánico y monitoreo GPS

Hace un año, en Santa Fe se aprobó una ley para dotar a los repartidores de dispositivos de seguridad; pero la norma nunca se implementó
En Rosario, los cadetes insisten con implementar el botón de pánico y monitoreo GPS
Crece la población en situación de calle y cambia su perfil

Por Alicia Salinas
La Ciudad

Crece la población en situación de calle y cambia su perfil

Rosario se prepara para tener su Barrio Chino: buscan sumar gastronomía con estrella Michelin

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Rosario se prepara para tener su Barrio Chino: buscan sumar gastronomía con estrella Michelin

La historia de Sasha, el perro que pasea en autos antiguos por Rosario

Por Fermín Sanchez Duque
Motores

La historia de Sasha, el perro que pasea en autos antiguos por Rosario

Milei contra sus demonios y las fotos de campaña gratis en Rosario

Por Mariano D'Arrigo
Exclusivo suscriptores

Milei contra sus demonios y las fotos de "campaña gratis" en Rosario

Zona sur: mataron a balazos a un joven de 26 años
Policiales

Zona sur: mataron a balazos a un joven de 26 años

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Rosario se prepara para tener su Barrio Chino: buscan sumar gastronomía con estrella Michelin

Rosario se prepara para tener su Barrio Chino: buscan sumar gastronomía con estrella Michelin

Demoraron a dos policías de Santa Fe que fueron a comprar droga a un búnker de Rosario

Demoraron a dos policías de Santa Fe que fueron a comprar droga a un búnker de Rosario

Central le había empatado a Gimnasia, pero el Lobo se lo ganó en el final

Central le había empatado a Gimnasia, pero el Lobo se lo ganó en el final

El uno x uno de Central: Franco Ibarra, el volante  que hizo su trabajo y el de algunos otros

El uno x uno de Central: Franco Ibarra, el volante  que hizo su trabajo y el de algunos otros

El porrazo de Central y el pedido de los hinchas de que el domingo cueste lo que cueste

El porrazo de Central y el pedido de los hinchas de que "el domingo cueste lo que cueste"

Ovación
Argentino, obligado a ganar para salir del último puesto de la Primera C

Por Juan Iturrez
Ovación

Argentino, obligado a ganar para salir del último puesto de la Primera C

Argentino, obligado a ganar para salir del último puesto de la Primera C

Argentino, obligado a ganar para salir del último puesto de la Primera C

Tenis de mesa: nació en Venezuela, llegó al top ten mundial con Argentina y no la dejan nacionalizar

Tenis de mesa: nació en Venezuela, llegó al top ten mundial con Argentina y no la dejan nacionalizar

Newells debe reaccionar afuera para fortalecer la cosecha de local

Newell's debe reaccionar afuera para fortalecer la cosecha de local

Policiales
Zona sur: mataron a balazos a un joven de 26 años
Policiales

Zona sur: mataron a balazos a un joven de 26 años

Demoraron a dos policías de Santa Fe que fueron a comprar droga a un búnker de Rosario

Demoraron a dos policías de Santa Fe que fueron a comprar droga a un búnker de Rosario

Un chofer de Didi sufrió un robo a mano armada y también lesionaron a su acompañante

Un chofer de Didi sufrió un robo a mano armada y también lesionaron a su acompañante

Detenidos con drogas y armas tras ser mencionados en una nota amenazante hallada en una escuela

Detenidos con drogas y armas tras ser mencionados en una nota amenazante hallada en una escuela

La Ciudad
El Banco Nación consolida su liderazgo y fortaleza patrimonial en el primer semestre del año
Contenido patrocinado

El Banco Nación consolida su liderazgo y fortaleza patrimonial en el primer semestre del año

En Rosario, los cadetes insisten con implementar el botón de pánico y monitoreo GPS

En Rosario, los cadetes insisten con implementar el botón de pánico y monitoreo GPS

Granadero Baigorria y Capitán Bermúdez: dos detenidos por microtráfico y posible provisión de armas

Granadero Baigorria y Capitán Bermúdez: dos detenidos por microtráfico y posible provisión de armas

La facultad de Bioquímicas restituye los legajos de dos docentes asesinados durante la dictadura

La facultad de Bioquímicas restituye los legajos de dos docentes asesinados durante la dictadura

Una mujer murió tras el incendio de una casa en barrio Ludueña
La Ciudad

Una mujer murió tras el incendio de una casa en barrio Ludueña

El fin de semana cierra con cielo nublado y posibles lluvias
La Ciudad

El fin de semana cierra con cielo nublado y posibles lluvias

Alerta ambiental en el Gran Rosario: expusieron en video la contaminación de un arroyo
La Región

Alerta ambiental en el Gran Rosario: expusieron en video la contaminación de un arroyo

Central despejó dudas sobre el vínculo con la agencia de autos Motorsport
La Ciudad

Central despejó dudas sobre el vínculo con la agencia de autos Motorsport

Se descompensó el presidente de Unión durante la inauguración del estadio Invencible Santa Fe
Ovación

Se descompensó el presidente de Unión durante la inauguración del estadio Invencible Santa Fe

De la alerta roja al alivio sanitario: Rosario logró frenar el avance del dengue
La Ciudad

De la alerta roja al alivio sanitario: Rosario logró frenar el avance del dengue

Un chofer de Didi sufrió un robo a mano armada y también lesionaron a su acompañante
Policiales

Un chofer de Didi sufrió un robo a mano armada y también lesionaron a su acompañante

Alejandro Stoessel, papá de Tini, les habría tirado piedras a periodistas
Zoom

Alejandro Stoessel, papá de Tini, les habría tirado piedras a periodistas

Las Rosas se recupera tras 15 minutos de devastación por la tormenta de granizo
La Región

Las Rosas se recupera tras 15 minutos de devastación por la tormenta de granizo

Investigan posible foco de contaminación ambiental en un basural a cielo abierto en San Pedro
Información General

Investigan posible foco de contaminación ambiental en un basural a cielo abierto en San Pedro

WhatsApp refuerza la seguridad ante llamadas desconocidas
Tecnología

WhatsApp refuerza la seguridad ante llamadas desconocidas

Ricardo Darín aseguró que espera que pueda volver a hacer cine con la nuestra
Zoom

Ricardo Darín aseguró que espera que pueda volver a hacer cine "con la nuestra'"

Una startup que usa plasma para mejorar semillas fue elegida entre las 10 más innovadoras de América latina

Por Patricia Martino
Agro

Una startup que usa plasma para mejorar semillas fue elegida entre las 10 más innovadoras de América latina

El tiempo en Rosario: vuelven las nubes pero siguen los días templados
La Ciudad

El tiempo en Rosario: vuelven las nubes pero siguen los días templados

Desesperada búsqueda en Rosario: la familia de un hombre de Maciel pide ayuda
La Ciudad

Desesperada búsqueda en Rosario: la familia de un hombre de Maciel pide ayuda

Central y el gran dilema de Almirón: los nueve no la meten, pero alguno debe jugar

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Central y el gran dilema de Almirón: los nueve no la meten, pero alguno debe jugar

Rosario busca convertirse en la salida atlántica de la minería argentina
Economía

Rosario busca convertirse en la salida atlántica de la minería argentina

Con El Niño vigente, el SMN anticipa lluvias por encima de lo normal en Rosario para el próximo trimestre
La Ciudad

Con El Niño vigente, el SMN anticipa lluvias por encima de lo normal en Rosario para el próximo trimestre

Crímenes de barras en Central y Newells: parte clave en la nueva configuración del delito complejo

Por Martín Stoianovich
Policiales

Crímenes de barras en Central y Newell's: parte clave en la nueva configuración del delito complejo

Central: un sólo retoque en los concentrados para recibir a Gimnasia
Ovación

Central: un sólo retoque en los concentrados para recibir a Gimnasia