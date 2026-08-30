La facultad de Bioquímicas restituye los legajos de dos docentes asesinados durante la dictadura

La Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) restituirá los legajos de María del Rosario “Charo” Spetale y Constantino Razzetti, dos graduados y docentes de esta casa de estudios que fueron víctimas del terrorismo de Estado . La ceremonia se desarrollará este lunes, a las 11, en el hall de la facultad, ubicada en Suipacha 531, en el marco de las conmemoraciones por el Día Internacional de las Personas Detenidas-Desaparecidas .

El proceso de reparación y restitución de legajos a integrantes de la comunidad universitaria víctimas del terrorismo de Estado es un objetivo estratégico del área de Derechos Humanos de la UNR, que trabaja en coordinación con las diferentes unidades académicas. En 2023 se puso en marcha el Protocolo de Búsqueda Documental para la Reparación Histórica de integrantes de la comunidad universitaria víctimas del accionar represivo ilegal del Estado argentino, entre 1968, año de fundación de la Universidad, y 1983. Este protocolo establece el procedimiento para buscar y reparar los legajos de quienes sufrieron persecución, detención y/o desaparición por razones políticas, ideológicas o gremiales.

La facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas, a través de la Secretaría de Género, DDHH y Diversidad, lleva adelante el Programa de Reconstrucción, Reparación Histórica y Rectificación de Legajos, aprobado por el Consejo Superior de la UNR mediante la Resolución Nº 727/2022. El primer legajo se entregó en agosto de 2022 a familiares de la estudiante Olga Vaccarini, detenida y desaparecida el 16 de mayo de 1977. Ahora se sumará la documentación de la vida académica de los dos profesores que volverá a manos de sus familiares y amigos.

María del Rosario Spetale, oriunda de la ciudad de Cañada de Gómez, obtuvo el título de Farmacéutica en 1956; luego, el de Bioquímica, en 1959; y finalmente, en 1969, el título de Doctora en Bioquímica . Desarrolló una importante trayectoria científica en el Departamento de Ciencias Fisiológicas de la Facultad de Medicina, donde integró un grupo de investigación junto a Emilio Rodríguez Garay y Lida Morisoli, entre otros investigadores. Allí realizó numerosos trabajos de investigación publicados en revistas internacionales, centrados fundamentalmente en el metabolismo hepático de la bilirrubina y en la farmacocinética hepática en modelos animales . Fue docente de Bioquímica Clínica y Cuantitativa, profesora de Física en el ciclo básico e instructora de Biofísica de nuestra Facultad. También se desempeñó como docente de la especialidad Fisiología, Física y Química Biológica de la Facultad de Odontología, y trabajó como laboratorista en el Hospital Centenario.

Su trayectoria científica, docente y profesional que fue brutalmente interrumpida en agosto de 1976, cuando Charo recién había cumplido 44 años. Fue asesinada en la puerta de la casa que compartía con Esther Eva Fernández. El grupo parapolicial que llegó a la vivienda buscaba a Esther y, al no encontrarla, asesinó a Charo.

Según consta en los registros de las propias fuerzas parapoliciales, en la vivienda habían encontrado papeles de la Juventud Peronista, que fueron llevados a la División Informaciones de la Jefatura. Esther fue detenida ese mismo mes cuando fue a Jefatura a declarar por el homicidio de su compañera de vivienda. Luego fue nuevamente detenida en 1977 y permaneció durante un año en la cárcel de Villa Devoto.

Constantino Razzetti

Constantino Razzetti, nació en Córdoba y obtuvo el título de Farmacéutico en 1940 y, ese mismo año, comenzó sus estudios de Bioquímica. En 1943 obtuvo el título de Doctor en Bioquímica y Farmacia. Fue Auxiliar de la cátedra de Farmacognosia de la Escuela de Farmacia en el año 1939, fue JTP de Laboratorio en el Hospital Centenario y Jefe de Trabajos Prácticos de Semiología y Clínica Propedéutica de la Facultad de Ciencias Médicas, hasta el año 1955 que fue cesanteado por “causas políticas”, según consta en el legajo de UNR. Además, fue uno de los fundadores del Instituto Antirrábico de Rosario y de la Escuela Luis Braille para niñas y niños ciegos. Su compromiso no se limitó al ámbito universitario y profesional. Fue un reconocido militante y dirigente del peronismo, y llegó a desempeñarse como vicepresidente del Banco Municipal de Rosario.

Durante la dictadura de 1955 fue encarcelado y cesanteado de sus cargos. En la madrugada del 14 de octubre de 1973, apenas dos días después de la asunción de Perón a su tercera presidencia, Constantino Razzetti fue asesinado a balazos por la espalda al regresar a su casa en Rosario tras celebrar el triunfo electoral. La investigación vinculó el crimen con la Triple A y el Sindicato de la Carne, convirtiéndose en uno de los primeros atentados políticos de esa organización en la ciudad.

La violencia continuó sobre su familia: su hijo, Carlos Razzetti, fue perseguido, detenido y torturado durante la última dictadura por exigir justicia. A lo largo de las décadas, denunció la impunidad y aportó pruebas clave a la causa. Hoy, a más de medio siglo del asesinato, la búsqueda sigue vigente; en julio de 2026, Carlos recurrió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ante la persistente denegación de justicia.

El acto se desarrollará este lunes, a las 11, y será presidido por el rector de la UNR, Franco Bartolacci; el vicerrector Héctor Darío Masía, el decano de la facultad Andrés Sciara, la coordinadora del Área de Derechos Humanos de la UNR Paula Contino, y la secretaria de Género, y la Secretaria de Género, DDHH y Diversidad de la FBIOyF, Dra. Maitena Martinez-Amezaga. También, participarán organismos que forman parte del movimiento de Derechos Humanos, gremios universitarios, y organizaciones sociales de nuestra ciudad y provincia.