El violento asalto a un taxista en la zona de La Siberia derivó en una protesta de choferes

En declaraciones al programa “El primero de la mañana” de LT8, Yiannotti señaló: “Este hecho generó mucha indignación. Se juntaron muchos taxistas en la puerta del Heca. Ahí, a raíz se resolvió en una asamblea con más de cien compañeros, retirar el servicio hasta las 6 de la mañana de hoy. Esta mañana haremos una asamblea en nuestro gremio para peticionar al Ministerio de Seguridad de la provincia que active más los corredores seguros, para solucionar en parte este flagelo de la inseguridad”.

“Fue un hecho muy lamentable. Enseguida se solidarizaron los compañeros y resolvieron la medida de fuerza que fue parcial debido a la hora en que ocurrió el hecho, pero la medida se sintió. No es que nos negamos a prestar el servicio, no tenemos seguridad. La escasez de patrulleros hace que no se pueden cubrir los corredores seguros. Tenemos 20 corredores y no hay patrulleros para todos. Es el problema de la sábana corta”, concluyó