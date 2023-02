El tiempo en Rosario: se vienen varios días agobiantes y se renueva alerta amarillo

El tiempo en Rosario: el calor no da tregua y se espera una máxima de 37º

Para los próximos días el panorama no es para nada alentador. De acuerdo al pronóstico extendido del SMN el viernes será otro día para el olvido, al menos para quienes tienen obligaciones laborales y no están de vacaciones. En este caso, se prevé no sólo una máxima muy alta (38º) sino que además la mínima hará que la madrugada y la mañana también sean muy incómodas, ya que se registraría más de 22º.