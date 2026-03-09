La Capital | Nobis Medical

Nobis Medical inauguró la sucursal Rosario

Las autoridades de la empresa de medicina prepaga Nobis Medical encabezaron el acto de apertura de su nuevo punto de atención, ubicado en Bv. Oroño 500. Asistieron al evento representantes de los prestadores más importantes de la región, socios estratégicos y colaboradores.

9 de marzo 2026
Nobis Medical inauguró la sucursal Rosario

En sus discursos, Gastón Ceballos (Gerente General), Santiago Cáceres (Gerente de Ventas) y Liliana Martínez (Presidente del directorio y fundadora de la empresa) destacaron la importancia que tiene para la vida de Nobis esta nueva sucursal, fruto de un proceso de expansión y compromiso con la calidad. Por su parte, Gastón destacó el crecimiento de los últimos años: "Hace unos años atrás esto era impensado para nosotros, y hoy hemos llegado a Rosario, lo que significa un paso muy importante para nosotros de cara al futuro"

La inauguración contó con la presencia de destacados prestadores del sector como el Sanatorio Británico, AMR (Asociación Médica de Rosario), Instituto Gamma, Hospital Italiano, Sanatorio de la Mujer, Colegio Farmacéutico de Rosario, Laboratorio Turner. Pero también socios destacados y estratégicos como diferentes colaboradores de la empresa, desde asesores comerciales como administrativos.

GASTON CEBALLOS CEO

Tras años de fuerte crecimiento y expansión Nobis Medical llega a Rosario pensando en su proyección a nivel nacional. La empresa de medicina prepaga destaca su inquietud por mejorar continuamente para estar cerca de cada afiliado; comprendiendo y compartiendo los sentimientos de los demás.

Con la apertura de su nueva sede en Rosario, Nobis Medical reafirma su plan de expansión nacional, alcanzando presencia en 15 provincias del interior del país. Con este hito, la compañía suma a Santa Fe a su red estratégica, que ya integra a Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Catamarca, Mendoza, San Luis, San Juan, Jujuy, La Rioja, La Pampa, Neuquén, Chaco y Corrientes.

Actualmente, la prepaga cuenta con más de 50 sucursales diseñadas para brindar soluciones ágiles y una cartilla de jerarquía a sus 150.000 afiliados. Además, se potencia con sus centros propios: Nobis Center (Córdoba, Salta y Santiago del Estero), los centros odontológicos Nobis Dent y la propuesta óptica de Nobis Optic, pilares de un modelo de salud integral que marca la diferencia en el sector.

