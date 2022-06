El viento sur hará que las temperaturas máximas sean muy bajas durante varios días

Rosario y la región llegan a este miércoles 22 de junio con la ola de frío intenso ya afianzada como lo había anticipado el Servicio Meteorológico Nacional . Esta mañana se registraba una sensación térmica de apenas un grado en las áreas suburbanas. Según la estación meteorológica del Aeropuerto Islas Malvinas, la temperatura real era de 4,6 grados y la térmica apenas arañaba 1 grado. Por suerte, hoy no se siente el humo de los incendios en las islas.

Vanessa Balchunas, observadora meteorológica de LT8, señaló que esta mañana en Rosario se presenta "bien invernal, porque la temperatura real está por debajo de los cinco grados y un grado de sensación térmica, que puede descender un poco más en las próximas horas si se intensifica el viento. Afortunadamente al llegar viento desde el sur, el humo de las islas se disipó en gran parte, a pesar de que continúan los focos de fuego en diferentes sectores".

"Este miércoles será un día en el que tendremos cielo mayormente nublado. Al sol le costará bastante remontar esta situación tan complicada de nubosidad y humedad. Por eso la temperatura no ascendería a no más de 12 ó 13 grados. La característica principal de esta semana serían, más que las mínimas bajo cero y las heladas que puedan darse, que las temperaturas máximas no subirían a más de 14 grados. Estamos hablando de mucho frío en estas jornadas, sumado a la humedad y nubosidad en la mayor parte de los días. Eso hará que el frío se sienta aún más", subrayó.

Balchunas anticipó que ingresará un frente de inestabilidad entre domingo y lunes. "Habrá un refuerzo de aire frío, inestabilidad, con chances de lluvias. Por eso llegará más aire frío y las temperaturas muy bajas seguirán la semana próxima. En realidad todo el país está recibiendo este impulso de aire frío. Estamos con el invierno instaladísimo".