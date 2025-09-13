El tiempo en Rosario: domingo agradable y primaveral con chances de algunas lluvias

El clima se mantendrá como ocurrió durante el sábado, aunque con el correr la tarde ingresará un frente inestable desde el sector sur

El domingo llega a Rosario con tiempo agradable y chances de lluvia hacia la noche.

Después de un sábado con condiciones climáticas excelentes, el tiempo en Rosario durante este domingo comenzará a tornarse inestable a partir de una rotación del viento hacia el sector sur . Si bien no se esperan ráfagas, hay chances de precipitaciones en forma de chaparrones para la noche, aunque de forma pasajera.

De acuerdo al pronóstico elaborado por el Centro de Monitoreo Meteorológico y Climático (CMMC-SAT) , la estabilidad se mantendrá hasta las primeras horas de la tarde de este domingo.

Según indicó la asociación civil ubicada en Granadero Baigorria , a partir de ese momento comenzará a aumentar la inestabilidad, debido a una rotación del viento al sector sur.

En ese contexto se espera que se generen áreas de inestabilidad, con algunas lluvias y tormentas de forma local, aunque estas últimas se darían principalmente en el norte provincial.

El desplazamiento de ese fenómeno meteorológico será de sur a norte provincial. Las primeras precipitaciones se darán en el sur durante el atarceder y avanzará durante la madrugada y primeras horas de la mañana del lunes hacia el centro y norte.

Más allá de esa circunstancia, no se espera viento fuerte ni acumulados de lluvia elevados.

Cuál será la temperatura para Rosario

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura durante la mañana descenderá apenas a los 11 grados y luego ascenderá a los 24 para cerrar la jornada en 16 grados.

No se aprecian porcentajes elevados en cuanto a humedad, puesto que apenas marcaba durante este sábado apenas 46 por ciento, pero la presión atmosférica sí se mantenía en valores bajos (1008 hPa).