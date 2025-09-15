El tiempo en Rosario: un martes que arranca con neblina pero promete calor

La temperatura máxima sería de 25º y se mantendría en esos niveles en los próximos días, pese a que se anuncia cielo mayormente nublado y posibles chaparrones el jueves

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este martes en Rosario una mañana con neblina, que daría paso a una tarde con pocas nubes y una temperatura máxima de 25º.

La madrugada llega con vientos leves del este, un registro de 13º y niebla, en tanto que a la mañana habría neblina y los termómetros subirían a 15º. Para la tarde se espera cielo algo nublado con una máxima de 25º, bajando a 21º en la noche.

El miércoles estaría atravesado por un cielo mayormente nublado, con una máxima de 26º y una mínima de 18º.

Para el jueves se espera que siga el calor, con marcas entre 26º y 18º, pero desde la tarde hay algunas posibilidades de chaparrones.

El viernes tiene previsiones de cielo mayormente nublado y otra vez una máxima de 26º, con la mínima en leve descenso, llegando a 17º.

El sábado estaría nuevamente mayormente nublado, con temperaturas a la baja, entre 23º y 16º.

El domingo tendría 20º de máxima, 14º de mínima y otra vez cielo mayormente nublado.