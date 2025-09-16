La Capital | La Ciudad | El tiempo

El tiempo en Rosario: miércoles de calor y nubes, en vísperas de más calor y lluvia

La temperatura máxima llegaría a 26º y estaría en ascenso en los próximos días. Entre el jueves y el sábado hay probabilidades de tormentas aisladas

16 de septiembre 2025 · 23:14hs
El tiempo en Rosario: miércoles de calor y nubes, en vísperas de más calor y lluvia

Virginia Benedetto / La Capital

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este miércoles en Rosario cielo mayormente nublado y una temperatura máxima de 26º que estaría en aumento en los próximos días. Entre el jueves y el sábado hay probabilidades de tormentas aisladas.

Para esta madrugada se esperan vientos leves del noreste con un registro de 17º y cielo parcialmente nublado cambiando a mayormente nublado en la mañana, ya con los termómetros marcando 14º. Hacia la tarde seguiría mayormente nublado con una máxima de 26º, bajando a 21º en la noche, que tiene bajas probabilidades de tormentas aisladas.

El jueves arrancaría con tormentas aisladas y desde la tarde habría cielo parcialmente nublado. La temperatura estaría entre 27º y 15º.

El viernes las marcas seguirían en ascenso, con 29º de máxima y 17º de mínima. Entre la tarde y la noche hay algunas chances de tormentas aisladas.

El sábado tiene entre 10 y 40 por ciento de probabilidades de tormentas aisladas, y tendría registros entre 25º y 20º.

El domingo seguirían las temperaturas en descenso, con 19º de máxima y 11º de mínima, aunque no hay anunciadas lluvias: el cielo estaría mayormente nublado.

La semana próxima arrancaría con un lunes despejado y registros que podrían trepar hasta 23º.

