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En vivo: Newell's lucha ante San Lorenzo en un duelo clave por la clasificación a los playoffs

Newell's visita a San Lorenzo en un examen exigente. El rojinegro necesita sumar para consolidar su posición. Seguilo en vivo por La Capital

24 de octubre 2026 · 19:00hs
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Newells juega ante San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro.

Leonardo Vincenti / La Capital

Newell's juega ante San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro.

Newell's juega en el Nuevo Gasómetro uno cotejo clave ante San Lorenzo. La Lepra necesita salir bien parado de la cancha del Ciclón para ser un serio aspirante a meterse en los octavos de final del torneo Clausura, que es a lo que se aspira en todo el universo rojinegro. Seguilo en vivo por La Capital.

El equipo de Frank Kudelka choca ante San Lorenzo, uno de los perseguidores que quiere sacarlo del grupo de los ocho, a tres fechas del final.

Newell's llega a este encuentro producto de haber levantado su nivel, que estaba por el piso cuando llegó Kudelka y así venía desde hacía años. Es su mérito y de todo el plantel que se comprometió con la causa.

Mientras que una derrota no lo hará caer de la zona de los ocho seguramente, pero lo expondrá a las máximas presiones en las dos fechas que restan. Y un empate hasta podría ser bienvenido.

Leer más: Newell's visitará a San Lorenzo con un cambio obligado y otro de orden táctico

Las incidencias de San Lorenzo - Newell's

Final del primer tiempo 0 - 0.

40' Remate franco de Auzmendi y tapó Reinatti.

11' Córner de Guch y Cóccaro casi anota el primero de Newell's.

Las estadísticas de San Lorenzo- Newell's

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