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Central tiene equipo confirmado: la vuelta de un jugador que todos querían volver a ver

Almirón dispuso del regreso de Franco Ibarra, quien se recuperó de una molestia en el aductor. El Canalla juega otra final, esta vez ante Huracán

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

24 de octubre 2026 · 20:38hs
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Jorge Almirón confirmó los once de Central que recibirán a Huracán en el Gigante de Arroyito.

Celina Mutti Lovera / La Capital

Jorge Almirón confirmó los once de Central que recibirán a Huracán en el Gigante de Arroyito.
Franco Ibarra se recuperó de la lesión y recupera su lugar en el anillo central.

Celina Mutti Lovera / La Capital

Franco Ibarra se recuperó de la lesión y recupera su lugar en el anillo central.

La vuelta al Gigante de Arroyito para un partido a todo o nada, una vez más, y frente a ese cuadro de necesidad, Central tiene equipo confirmado. El entrenador Jorge Almirón metió una sola variante respecto a los once que jugaron en Tucumán.

Todos en Central esperaban el regreso de Franco Ibarra, un futbolista clave en el mediocampo canalla y tras su ausencia ante Atlético Tucumán, el DT no sólo lo incluyó en la lista de concentrados, sino que decidió mandarlo desde el arranque.

Las dudas respecto a la presencia de Ibarra estaban en esa sobrecarga en al aductor que lo dejó afuera del último partido, pero el futbolista evolucionó bien y el cuerpo técnico lo vio en óptimas condiciones.

Franco Ibarra se recuperó de la lesión y recupera su lugar en el anillo central.

Franco Ibarra se recuperó de la lesión y recupera su lugar en el anillo central.

Ibarra tomará el lugar de Giovanni Cantizano, lo que hace pensar que el esquema será el mismo que utilizó en el partido contra Independiente Rivadavia, con tres volantes y tres delanteros.

>>Leer más: Central ante Huracán: de los antecedentes que desmoralizan al recuerdo que ilusiona

Así, quien se mantiene entre los once es Alan Rodríguez, de muy buen partido (sobre todo en el segundo tiempo) el pasado sábado en el norte del país.

Los once de Central

De esta forma, el Canalla saldrá a jugar contra Huracán con: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila y Agustín Sández; Alan Rodríguez, Franco Ibarra y Vicente Pizarro; Ángel Di María, Enzo Copetti y Jaminton Campaz.

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