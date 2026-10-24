Torneo Regional del Litoral: una última fecha que definió las llaves de las semifinales

Duendes ganó la fase regular y Jockey Club lo escoltó por las sorpresivas derrotas de Santa Fe RC y Estudiantes de Paraná. El clásico solo se daría en la final.

Jockey Club quedó segundo al finalizar la fase regular del Regional del Litoral y Duendes quedó al tope. Solo podrían enfrentarse de nuevo ahora en la final.

Con la disputa de la 18ª fecha, el Top 10 del Torneo Regional del Litoral 2026 definió el posicionamiento final y por añadidura cómo serán los cruces en semifinales del próximo 7 de noviembre en el Hipódromo Independencia. Como ocurrió a lo largo de toda la temporada las sorpresas estuvieron al orden del día, esta vez con la victoria de Old Resian sobre Santa Fe Rugby y la caída de Estudiantes con Crai, que cambió sustancialmente el mapa de la definición. Si hay clásico entre Jockey Club y Duendes , sería en la final.

Tras superar en Venado Tuerto al ya descendido Jockey Club de esa ciudad por 21-10, Duendes finalizó en el primer lugar de la tabla con 65 puntos (lideró la tabla en 10 de las 18 fechas) y enfrentará en una de las semifinales de la Copa Banco Macro a Santa Fe Rugby, que tras caer ante Old Resian en el duelo de tricolores terminó en el cuarto lugar.

En el partido que marcó la despedida del segunda línea Santiago Torroba en la primera división luego de más de una década defendiendo esos colores, Old Resian goleó en el Grantfield a Santa Fe Rugby 50-38 poniendo fin a una temporada con más sombras que luces con un triunfo que invita a soñar.

Jockey Club Rosario, en tanto, luego de vencer a Universitario en la Quinta por 52-28. escaló en la última fecha al segundo lugar en las posiciones de un TRL, que en 2026 estuvo marcado por la paridad entre los equipos y en donde el conjunto verdiblanco no tuvo un buen comienzo debido a la masiva convocatoria a la franquicia profesional Capibaras que diezmó sus fuerzas. Lo del conjunto de Federico Amelong es digno de destacar.

>>Leer más: Regional del Litoral. Jockey le ganó a Duendes con autoridad y continúa la defensa del título

El partido en el campo de deportes Dr. Fernando Ruiz, fiel a su historia, fue intenso, con dos equipos intentando darle vuelo a la pelota para desbordar por las puntas. En esa pulseada, el primer tiempo fue bastante parejo, pero en el complemento el conjunto verdiblanco fue superior y selló la victoria con solvencia.

Estudiantes, en tanto, cayó ante Crai 26-23 y quedó en el tercer lugar en la tabla. El Gitano dio vuelta un marcador adverso con un try en el final, dejando al albinegro con el consuelo de haber cosechado un punto bonus.

Completando la jornada sabatina, GER cayó en Paraná ante Rowing por 49-29, finalizando una temporada con marcados altibajos en la sexta posición.

Con estos marcadores, las posiciones finales de la ronda clasificatoria quedaron así: 1) Duendes, 65 puntos; 2) Jockey Club, 62; 3) Estudiantes, 61; 4) Santa Fe Rugby, 58; 5) Crai, 51; 6) GER, 50; 7) Rowing, 49; 8) Universitario, 38; 9) Old Resian, 33; y Jockey Club Venado Tuerto, 18.

Logaritmo irá por el ascenso a primera

En Segunda División, tras jugarse la 5ª y última fecha, Logaritmo se convirtió en el cuarto semifinalista en la Copa de Oro, sumándose así a Alma Juniors, Círculo Rafaelino y Universitario SF. De estos equipos surgirá el único ascenso al máximo nivel 2027.

El conjunto bordó accedió a la siguiente instancia tras derrotar en Ybarlucea a Los Caranchos por 24-20.