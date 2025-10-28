La Capital | Negocios | Rosario

Abre en Rosario la primera cafetería de especialidad pensada desde la nutrición consciente

Es un rubro donde cada vez se invierte más. El nuevo espacio se llamará Santé Café Consciente y abrirá sus puertas a fin de mes en el macrocentro.

28 de octubre 2025 · 12:56hs
Antonela Di Gregorio junto a su socio en Sante Café Consciente

Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital.

Antonela Di Gregorio junto a su socio en Sante Café Consciente, Damián Freyre.

El segmento de las cafeterías y, sobre todo, las de especialidad, es un rubro que viene creciendo en Rosario; pero pocas pueden jactarse de tener un enfoque 100% saludable y, menos aún, una carta diseñada con una propuesta íntegramente nutricional. Así es el caso de Santé Café Consciente, que está pronta a inaugurar su primer local en Rosario, sobre calle Mendoza al 2000. Los emprendedores detrás de esta apertura son Antonela Di Gregorio, quien dirigirá la expansión comercial de la marca, y Damián Freyre, quien asumirá la dirección operativa del negocio, el cual busca volverse una referencia en alimentación cuidada y afianzar un modelo que les permita franquiciar de cara al año que viene.

Para Di Gregorio, abrir una cafetería propia representa un paso clave para consolidar un proyecto que comenzó en 2017, cuando lanzó Santé desde la cocina de su casa; primero con un emprendimiento de budines, que luego se expandió hasta convertirse en una marca de venta de alimentos sanos. Bajo el nombre comercial Santé Tienda de Alimentos Reales, en 2020 inauguró su primer local, al que le siguió un segundo propio en 2022; luego llegarían las franquicias, en el barrio de Pichincha y en las ciudades de Funes y Baigorria, más una cuarta pronta a inaugurarse en barrio Martin.

“Quiero que el público que venga a la cafetería pueda disfrutar lo mismo que comería en un local tradicional, pero en su versión saludable. Vamos a tener fosforitos con harina de almendra, rellenos de jamón y queso, pero sin gluten y sin azúcar; croissants, medialunas rellenas de pistacho, tortas aptas para personas celíacas, para quienes necesitan una dieta especial antiinflamatoria o con resistencia a la insulina, y también opciones veganas”, contó Di Gregorio en diálogo con Negocios de La Capital. Para esto, la emprendedora armó dos cartas: una resumida, con el menú, y otra ampliada, con el detalle del aporte nutricional que brinda cada producto.

Una propuesta diferencial

Un punto que fue central para que Antonela y Damián decidieran abrir esta cafetería es que, hoy en día, según comentaron, las personas que padecen alguna restricción alimentaria muchas veces no consiguen variedad a la hora de comer. “Quizás va una persona que no puede comer gluten o azúcar y tiene un producto envasado, como un alfajor, pero nada de panificación o tortas”, explicó Freyre. La idea es que en Santé Café puedan encontrar todo aquello que no encuentran en otros lugares, y lo positivo es que los alimentos que venderán son elaborados por los mismos proveedores que hoy abastecen a las tiendas Santé.

WhatsApp Image 2025-10-23 at 16.02.14
La nueva propuesta busca dar una respuesta a quienes quieren productos saludables de calidad en una cafetería de especialidad.

La nueva propuesta busca dar una respuesta a quienes quieren productos saludables de calidad en una cafetería de especialidad.

Todos los proveedores que conseguí fueron después de hacer una investigación de mercado y con pruebas para evaluar su calidad. Es un laboratorio lo que hago porque entiendo que el acto de comer es una responsabilidad; uno pone en su plato cuestiones políticas, éticas, religiosas, lo que se te ocurra”, indicó la emprendedora, que ya está recibida de Técnica en Nutrición y a tres materias de graduarse como licenciada.

En lo que refiere a la parte de bebidas que venderán en la cafetería, Freyre aclaró que el café será de especialidad y estará a cargo de la marca de Buenos Aires Modo Barista. También tendrán matcha latte, hecha a base del té matcha; jugos elaborados con frutas y sus variantes envasadas con certificación sin TACC; y kéfir o kombucha, que son bebidas probióticas fermentadas. Además, seleccionaron productos que están entre los más vendidos en la cadena de tiendas y que ofrecerán al público para que puedan comprarlos en la cafetería, como cafés, panes, yogures, barritas y packs de frutos secos.

>>Leer más: De la cocina de su casa a un modelo de franquicias: la historia de Santé

Puesta a punto para la apertura

La idea de los socios es levantar la persiana del nuevo espacio a finales de octubre y trabajan a contrarreloj para cumplir con esta meta. Los detalles están en todo: no solo en la carta, sino también en la decoración y disposición de los muebles, ya que, según Di Gregorio, es fundamental que el público perciba un ambiente ordenado y agradable; desde la vista, la música y los aromas, hasta el trato con la gente. En esta línea, y con la idea de mantener la calidad de los alimentos y el servicio, brindarán atención solo durante la hora del desayuno y la merienda, dejando los almuerzos para otra etapa. El café funcionará de martes a domingo y los lunes permanecerá cerrado.

Algo no menor en este segmento, y que la dupla cuida con atención, son los precios; buscan ofrecer productos de gran calidad alimenticia y elaboración a un valor accesible. “Dentro de la calidad que ofrecemos queremos mantener el tema de los precios porque tenemos la filosofía de que comer consciente sea posible para todo el mundo. Incluso a emprendedores que vienen comprando les hacemos descuentos, pero nuestros clientes principales son personas que tienen algún tipo de patología alimentaria”, destacó Di Gregorio, y agregó que los productos que contienen trigo o soja son orgánicos, ya que no trabajan con ningún transgénico.

El objetivo es claro y consiste en seguir posicionando a Santé como una marca que integra nutrición, bienestar y experiencias reales desde sus distintas unidades de negocio. Por eso, hoy en día, la creadora se enfoca 100% en la estrategia de venta, la capacitación a empleados propios y franquiciados, los acuerdos comerciales, la incorporación de nuevos productos y la negociación de precios para conseguir mejores costos frente a sus competidores. Todo esto sin dejar de dedicarse plenamente a la crianza de su hija Amelia, de nueve años, quien, según confiesa, disfruta tanto del café como de salir a bares, por lo que no tardará en volverse habitué del lugar.

Noticias relacionadas
Ana Patané y Pablo Chihade forman el dúo Ramanegra, que llega a Rosario para compartir sus versiones folclóricas del metal nacional

El dúo Ramanegra trae a Rosario sus versiones folclóricas del metal nacional

Living Comedor, la obra rosarina, es una de las propuestas que se podrá ver en el marco de la 24ª edición del festival El Cruce

Arranca una nueva edición de El Cruce, festival internacional de artes escénicas

El nuevo programa impulsado por la Municipalidad de Rosario busca potenciar y consolidar en la ciudad la cultura de los videojuegos, la formación digital y las industrias creativas

Lanzan programa para capacitar profesionalmente en videojuegos 

Ambas iniciativas sobre taxis fueron enviadas al Departamento Ejecutivo Municipal para su análisis y respuesta. Una vez que el área de Movilidad emita su opinión técnica, los proyectos volverán al Concejo para su votación definitiva.

Taxis: avanza en el Concejo la prórroga y la igualdad de chapas en Rosario

Ver comentarios

Las más leídas

El gurú rosarino del blue lanzó otra bomba con su pronóstico poselecciones

El gurú rosarino del blue lanzó otra "bomba" con su pronóstico poselecciones

Fin de mandato: los nueve diputados de Santa Fe que dejan su banca en el Congreso

Fin de mandato: los nueve diputados de Santa Fe que dejan su banca en el Congreso

El gobierno presentó su reforma laboral y lleva la firma de una diputada santafesina

El gobierno presentó su reforma laboral y lleva la firma de una diputada santafesina

Grabois casi se va a las manos con Rial en un streaming: ¿Quién pide la renuncia de Cristina?

Grabois casi se va a las manos con Rial en un streaming: "¿Quién pide la renuncia de Cristina?"

Lo último

Tata Martino y el presente de Newells: Cuanto más rápido nos saquemos este problema de encima, mucho mejor

Tata Martino y el presente de Newell's: "Cuanto más rápido nos saquemos este problema de encima, mucho mejor"

WhatsApp dejará de funcionar en estos teléfonos celulares a partir de noviembre

WhatsApp dejará de funcionar en estos teléfonos celulares a partir de noviembre

Paritaria docente e inflación: Goity dijo que se va a reconocer el descalce salarial

Paritaria docente e inflación: Goity dijo que "se va a reconocer el descalce salarial"

Paritaria docente e inflación: Goity dijo que "se va a reconocer el descalce salarial"

El ministro de Educación le respondió a Sadop y afirmó que "el gobierno tomó el compromiso de preservar el salario en términos de los índices inflación"

Paritaria docente e inflación: Goity dijo que se va a reconocer el descalce salarial
Santa Fe sumó a un rosarino entre los prófugos más buscados: cuál es la nueva recompensa
Policiales

Santa Fe sumó a un rosarino entre los prófugos más buscados: cuál es la nueva recompensa

Alarma por un incendio en el Depósito Judicial de zona sudoeste: qué pasó
LA CIUDAD

Alarma por un incendio en el Depósito Judicial de zona sudoeste: qué pasó

Reforma laboral: Sin consensos básicos, chocaremos con la judicialización, dice Fisfe
POLITICA

Reforma laboral: "Sin consensos básicos, chocaremos con la judicialización", dice Fisfe

Comienza el escrutinio definitivo con la lupa sobre los votos nulos, que duplicaron a los blancos
Política

Comienza el escrutinio definitivo con la lupa sobre los votos nulos, que duplicaron a los blancos

El tiempo en Rosario: hasta cuando seguirá el frío en la ciudad
La Ciudad

El tiempo en Rosario: hasta cuando seguirá el frío en la ciudad

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El gurú rosarino del blue lanzó otra bomba con su pronóstico poselecciones

El gurú rosarino del blue lanzó otra "bomba" con su pronóstico poselecciones

Fin de mandato: los nueve diputados de Santa Fe que dejan su banca en el Congreso

Fin de mandato: los nueve diputados de Santa Fe que dejan su banca en el Congreso

El gobierno presentó su reforma laboral y lleva la firma de una diputada santafesina

El gobierno presentó su reforma laboral y lleva la firma de una diputada santafesina

Grabois casi se va a las manos con Rial en un streaming: ¿Quién pide la renuncia de Cristina?

Grabois casi se va a las manos con Rial en un streaming: "¿Quién pide la renuncia de Cristina?"

Reinaldo Wabeke, el viudo de Adelfa, se casó con un joven que conoció en la cárcel

Reinaldo Wabeke, el viudo de Adelfa, se casó con un joven que conoció en la cárcel

Ovación
Maxi Rodríguez: Siempre que el club me necesite voy a estar a disposición
Ovación

Maxi Rodríguez: "Siempre que el club me necesite voy a estar a disposición"

Maxi Rodríguez: Siempre que el club me necesite voy a estar a disposición

Maxi Rodríguez: "Siempre que el club me necesite voy a estar a disposición"

Mano a mano entre los Alpine: el ritmo de Colapinto y la comparación con Gasly

Mano a mano entre los Alpine: el ritmo de Colapinto y la comparación con Gasly

Gimnasia rítmica: desde Provincial a Misiones, junto a la selección argentina en el Sudamericano

Gimnasia rítmica: desde Provincial a Misiones, junto a la selección argentina en el Sudamericano

Policiales
Santa Fe sumó a un rosarino entre los prófugos más buscados: cuál es la nueva recompensa
Policiales

Santa Fe sumó a un rosarino entre los prófugos más buscados: cuál es la nueva recompensa

Quemaduras con cigarrillo y cintazos: la imputaron por golpear a sus hijas en la casa

Quemaduras con cigarrillo y cintazos: la imputaron por golpear a sus hijas en la casa

Microtráfico de drogas en Funes: un presunto vendedor cayó a metros de un barrio privado

Microtráfico de drogas en Funes: un presunto vendedor cayó a metros de un barrio privado

Cuatro detenidos en Belgrano y Pellegrini por un asalto en República de Sexta

Cuatro detenidos en Belgrano y Pellegrini por un asalto en República de Sexta

La Ciudad
Paritaria docente e inflación: Goity dijo que se va a reconocer el descalce salarial
LA CIUDAD

Paritaria docente e inflación: Goity dijo que "se va a reconocer el descalce salarial"

Semana del Patrimonio: el teatro Astengo muestra sus secretos

Semana del Patrimonio: el teatro Astengo muestra sus secretos

El tiempo en Rosario: hasta cuando seguirá el frío en la ciudad

El tiempo en Rosario: hasta cuando seguirá el frío en la ciudad

Alarma por un incendio en el Depósito Judicial de zona sudoeste: qué pasó

Alarma por un incendio en el Depósito Judicial de zona sudoeste: qué pasó

Juntan fondos para que chicos del Politécnico puedan ir a la Olimpiada Nacional de Matemática
La Ciudad

Juntan fondos para que chicos del Politécnico puedan ir a la Olimpiada Nacional de Matemática

Voy a 190: el audio antes del trágico choque que dejó 9 muertos en Misiones
Información General

"Voy a 190": el audio antes del trágico choque que dejó 9 muertos en Misiones

Tras el batacazo de Milei, el dólar blue se hundió en Rosario
Economía

Tras el batacazo de Milei, el dólar blue se hundió en Rosario

El fiscal Socca criticó a Edery y Schiappa Pietra y denunció irregularidades
Policiales

El fiscal Socca criticó a Edery y Schiappa Pietra y denunció "irregularidades"

Quién es Agustín Pellegrini, el diputado de La Libertad Avanza de apenas 25 años
Política

Quién es Agustín Pellegrini, el diputado de La Libertad Avanza de apenas 25 años

Reinaldo Wabeke, el viudo de Adelfa, se casó con un joven que conoció en la cárcel
Información General

Reinaldo Wabeke, el viudo de Adelfa, se casó con un joven que conoció en la cárcel

Bajan las tasas de plazo fijo: cuánto paga cada banco tras la victoria oficialista
Economía

Bajan las tasas de plazo fijo: cuánto paga cada banco tras la victoria oficialista

Reforma laboral: las claves del proyecto que el gobierno impulsa para 2026
Información General

Reforma laboral: las claves del proyecto que el gobierno impulsa para 2026

Piden 25 años de cárcel para el acusado por el crimen de un joven ligado a Los Monos
Policiales

Piden 25 años de cárcel para el acusado por el crimen de un joven ligado a Los Monos

Los peritos aseguran que Lourdes está en una situación de alto riesgo
Información General

Los peritos aseguran que Lourdes está en una situación de "alto riesgo"

Volcó un micro con hinchas de Flamengo que iban a Buenos Aires
Información General

Volcó un micro con hinchas de Flamengo que iban a Buenos Aires

Jamaica espera la llegada del huracán más potente que sufrió en su historia
Información General

Jamaica espera la llegada del huracán más potente que sufrió en su historia

Brasil sube su producción de soja mientras China deja de comprarle a EEUU
Economía

Brasil sube su producción de soja mientras China deja de comprarle a EEUU

Amazon planea despedir cerca de 30.000 empleados en una semana
Economía

Amazon planea despedir cerca de 30.000 empleados en una semana

Cómo sigue el tiempo en Rosario: ¿se viene una semana fresca o calurosa?
La Ciudad

Cómo sigue el tiempo en Rosario: ¿se viene una semana fresca o calurosa?

Crimen en la zona sudoeste: asesinan de un disparo en la cabeza a un joven de 19 años
Policiales

Crimen en la zona sudoeste: asesinan de un disparo en la cabeza a un joven de 19 años

Balacera al Heca: un adolescente fue imputado por tentativa de homicidio
Policiales

Balacera al Heca: un adolescente fue imputado por tentativa de homicidio

Quini 6: de dónde es el apostador que ganó más de 2.300 millones
Información General

Quini 6: de dónde es el apostador que ganó más de 2.300 millones

Barclays alerta sobre el riesgo de atraso cambiario en Argentina
Economía

Barclays alerta sobre el riesgo de atraso cambiario en Argentina

El dólar bajó fuerte y los bonos subieron tras el triunfo de Milei
Economía

El dólar bajó fuerte y los bonos subieron tras el triunfo de Milei