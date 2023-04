Llega un fin semana frío y con cielo mayormente nublado

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional para este viernes se espera una temperatura máxima que no superará los 20º grados.

Salir con abrigo. Este viernes 14 de abril llega con condiciones variables y la máxima no superará los 19 o 20 grados.

Vanessa Balchunas, observadora meteorológica de LT8, señaló que este viernes “llegó con una mañana otoñal, que nos acompañará todo el día. La temperatura no podrá subir demasiado. Vamos a tener una jornada con más nubes que sol, pero muy variable. Habrá que llevar un abrigo, aunque sea liviano porque el viento puede tomar cierta intensidad y el aire se puede poner más que fresco. No hay chances de lluvias, pero este viernes será una jornada entre gris con algo de sol y con una máxima que no superará los 20 grados”, agregó.