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Pobreza infantil: el municipio confirma que la demanda de ayuda "viene creciendo"

El secretario de Desarrollo Humano y Hábitat, Nicolás Gianneloni, valoró los índices de la UCA y analizó la situación a nivel local

23 de abril 2026 · 10:42hs
La pobreza infantil creció según la UCA

La pobreza infantil creció según la UCA

El Observatorio de la Deuda Social de Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA) reveló ayer que 6 de cada 10 niños son pobres en Argentina y que el 30 por ciento no come regularmente. ¿Qué lectura se puede hacer de esos datos pobreza infantil en Rosario?

Nicolás Gianelloni, secretario de Desarrollo Humano y Hábitat de la Municipalidad, remarcó que a nivel local “hay cifras similares con algunas variaciones debido a las particularidades de Rosario. La situación social es muy compleja y la demanda de ayuda al municipio creció un 30 por ciento de 2024 a 2025”.

En declaraciones a LT8, el funcionario municipal indicó que desde el municipio se siguen las mediciones que hace la UCA, porque “es el trabajo más serio que hay para tener una mirada global de la situación de la pobreza en Argentina”.

Números propios de pobreza

“Nosotros tenemos información propia. Hacemos un monitoreo de toda la situación social de la ciudad. Nos interesa medir y comparar con otras áreas metropolitanas para ver el impacto de lo que estamos realizando en Rosario. Pero hoy, la información más seria que tenemos a nivel nacional es la de UCA”, expresó.

>> Leer más: Alarmante informe de la UCA: 6 de cada 10 niños son pobres en el país y el 30 % no come regularmente

Gianelloni agregó que “es importante comparar el dato del 53% de los niños que son pobres, con el pico que hubo en 2023 con el 63 por ciento. Ese es el dato objetivo, pero nosotros también vemos este tema desde lo subjetivo, en lo cotidiano con las familias y niños que se acercan en busca de ayuda”.

Incremento de ayuda social

“Tenemos un incremento del pedido de ayuda social. De 2024 a 2025 hubo un 30 por ciento más de demanda de ayuda, ya sea de familias como de gente que está en la calle. Lo social está con una alta demanda. Eso lo notamos en todas las actividades que se organizan desde el municipio. En los Centros Cuidar. todas las actividades están creciendo y la demanda sigue creciendo en el 2026”, planteó.

“Queremos hacer un corte antes de empezar el Operativo Invierno como para medir cómo estuvo la temporada de verano. No es lo mismo la población que circula por la ciudad en esas dos épocas”, sostuvo.

>> Leer más: Rosario: creció un 20% la atención a niños vulnerados en el último año

“Este año fue un récord en cuanto a demanda. Este verano tuvimos mucha gente en los polideportivos. Personas que antes iban a un club y ahora utilizan los predios municipales que son gratuitos. Además, los Centros Cuidar que tienen salas para 3 años, el programa Andamios de ayuda escolar que hacemos con la UNR. Otro indicador de esto, que si bien no es para infancias, es el Curso de Oficios, también con la universidad, que en tres días se completaron las vacantes por muchísima demanda”, resumió Gianelloni.

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