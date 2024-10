El rector de la UNR desmintió tener un chofer personal con sueldo millonario

Franco Bartolaci, rector de la UNR, desmintió que tuviera un chofer particular pagado con fondos públicos.

El rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Franco Bartolacci , fue noticia en las últimas horas por su cruce en redes sociales con el presidente Javier Milei. Pero este viernes volvió a esr noticias por una información que circuló en redes sociales y él salió a desmentir: la supuesta contratación de servicios de un chofer para uso particular que cobraría un sueldo de más de 13 millones de pesos.

"No es un chofer personal, es para movilidad institucional, y ni cobra ese dinero. No tengo ninguna duda que todo este montaje es intencional porque levanté la voz defendiendo aquello en lo que creo, la educación y la universidad públicas ", afirmó la máxima autoridad de la UNR.

En las últimas horas del jueves, desde la red social X se difundió ese dato en el marco de una serie de señalamientos sobre la utilización de recursos en la universidad rosarina. La usuaria @victoriajocampo, una militante de La Libertad Avanza, posteó “13.845.000 pesos nos sale el chofer privado del rector de la Universidad Nacional de Rosario Bartolaci. Docente, alumno, te dijeron que no hay plata? Bueno, lamento decirte que si la hay, solo que no para vos, PERO OJO para el chofer si”. Y debajo de ese texto colgó un enlace que lleva al pliego de licitación del servicio.

Bartolacci afirmó que el servicio en cuestión “no es un chofer personal, es movilidad institucional de la Universidad para traslados y viajes institucionales y académicos, por supuesto del rector, pero también de profesores o académicos cuando nos visitan y es necesario”. También desmintió que el chofer cobre un sueldo millonario.

“No cobra eso ni mucho menos por mes, obviamente. No es un sueldo, es un contrato abierto por tres meses en el que se va afectando presupuesto conforme los km realizados y lo que no cuando finaliza el periodo se prorroga o se desafecta presupuestariamente, según corresponda. Es al revés de lo que se pretende instalar. Todas las instituciones de la magnitud de la Universidad tienen autos oficiales, uno o muchos más”, subrayó.

El rector aseguró que “en la Universidad se hizo lo contrario, precisamente para gastar menos. Un solo auto y no propio -tener un auto propio y un personal permanente es más oneroso-. En este caso es solo uno, eventual, que no es propiedad de la Universidad, contratado por km y los gastos del auto, los seguros, arreglos y nafta cuentan por quien conduce y está contemplado todo dentro de ese mismo monto del contrato abierto”.

“Es más económico este sistema que pagar individualmente cada viaje que corresponda de una autoridad o académico en avión o transporte terrestre según el caso”, manifestó.

Y finalmente subrayó: “No tengo ninguna duda que todo este montaje es intencional porque levanté la voz defendiendo aquello en lo que creo, la educación, la UNR, la Universidad y el lugar que debe tener en un país que la necesita tanto. Pero como la convicción que tengo es tan profunda, no hay campaña de desprestigio ni hostigamiento que me haga bajar los brazos, ocultar la voz, o no decir lo que pienso y pelear por lo que creo”.