El puente Rosario-Victoria completamente a oscuras por el robo de cables

Pese a las deficientes condiciones para manejar por la escasa visibilidad, el tránsito sobre la traza vial que une Rosario con la provincia de Entre Ríos no estuvo interrumpido . No obstante, efectivos de Gendarmería Nacional , que tiene jurisdicción sobre la ruta, llevó adelante tareas de prevención que se extendieron desde que cayó la tarde hasta este viernes a a madrugada y que consistieron básicamente en controlar que los conductores que circulen con máximo cuidado .

image (9).jpg

“El tránsito no está interrumpido, y hay que apelar a concientizar a la gente que conduzca con cuidado hasta que se haga se hagan los arreglos, especialmente este fin de semana donde se espera mucha circulación. No tenemos idea de cuando esta situación quede superada. No depende de nosotros”, señaló el titular de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV), Osvaldo Aymo.