Feria del libro: el profesor de letras que luego de jubilarse publicó cuatro novelas

Es autor de numerosos libros : "La dimensión de lo poético" (1995); "La sujeción imposible" (1996); "Figuras cercanas" (2000-2004) y "Juan José Saer: la narración como ensayo (2023)", son ensayos académicos y se cuentan entre varios otros . Los poemarios "Preguntar del hijo" (2007) y "Fastos de Mnemosine" (2021) también entra otros títulos. Una vez cumplidos 60 años abordó la novela y publicó: "Las aguas cárdenas" (2015), "Prosopopeyas" (2018),"La hermanita perdida" (2022) y "La Parrillita", que presentará en la Feria del Libro el 11 de septiembre . Integró las aventuras de las revistas literarias El Lagrimal Trifurca y La cachimba. Sigue escribiendo; "La Parrillita" tiene como referencia la vieja parrilla del pasaje Simeoni, ex Zavala.

Desde chico escribo, es mi deseo. Estudie y trabajé en la facultad de Filosofía. En la facultad reprimí las ganas. Tuve grandes docentes como Nicolás Rosa, Adolfo Prieto y Aldo Oliva, de quien luego fui amigo. Analizaba textos de monstruos de la literatura y me dije: "¡Está todo escrito!". Y escribí textos, ensayos y ficción en silencio. En mis últimos años me liberé, podría decir.

-¿Cómo es tu literatura?

La Parrillita es mi cuarta novela. Definir es muy difícil. Mi literatura es ficcional basada en situaciones reales, no hago género fantástico.

-¿Existe una literatura local?

Hay una tradición de literatura local pero los autores no son conscientes de eso. Si la hubo, fue en la década del 30, en los 70 y la hay ahora. Rosario tuvo escritores locales como Arturo Fruttero, Jorge Riestra, Rosa Wernicke, Juan Carlos Martini, Elvio Gandolfo y tantos otros. Hoy también se percibe una literatura local.

-¿Por qué publicaste a los 60 años y qué generaste en términos literarios?

No me animaba publicar. Escribía, pero no publicaba. Cuando superé eso, habré dicho mas vale tarde que nunca. Al jubilarme creamos la "Escuela de Literatura Aldo Oliva", es sin fines de lucro y nos va muy bien. En este momento tenemos un seminario virtual de literatura local al que asisten 60 alumnos.

-¿Los talleres son importantes para la literatura?

Depende de quién coordine y cómo se planten los alumnos. La literatura pide manejar herramientas técnicas. La inspiración es mucho trabajo detrás. El conocer no te va a hacer talentoso, pero esas técnicas darán soporte al talento y la creatividad de un escritor.