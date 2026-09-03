La Capital | La Ciudad | Mosquitos

Volvieron los mosquitos a Rosario: qué especie es y por qué aparecen en masa

El fenómeno está relacionado con las temperaturas elevadas y el aumento de la humedad al final del invierno. El municipio intensificó las fumigaciones en espacios verdes

Nicolás Maggi

Por Nicolás Maggi

3 de septiembre 2026 · 06:30hs
Google Seguir a La Capital en Google
Desde Control de Vectores hacen hincapié en la prevención para combatir a los mosquitos.

Desde Control de Vectores hacen hincapié en la prevención para combatir a los mosquitos.

Los mosquitos volvieron con fuerza a Rosario durante el último fin de semana y el municipio decidió intensificar las tareas de fumigación y prevención en espacios públicos. Los trabajos se concentraron en lugares como el parque Independencia y la zona de la Villa Olímpica, ubicada en zona sur, ante la proximidad de los Juegos Suramericanos.

La estrategia contempla intervenir especialmente en los lugares donde se concentra mayor cantidad de personas y donde puede registrarse una mayor presencia de mosquitos. Según explicó Carlos Tasinato, director de Control de Vectores de la Municipalidad, ya existe un cronograma de fumigaciones que se activa de acuerdo con los momentos de mayor actividad del insecto.

>> Leer más: Con El Niño vigente, el SMN anticipa lluvias por encima de lo normal en Rosario para el próximo trimestre

Temperatura y humedad

Pero el regreso de los mosquitos tiene una explicación meteorológica. El clima que comienza a ponerse más cálido y una humedad en aumento genera condiciones especialmente favorables para algunas especies.

"Estamos a final del invierno con temperaturas más elevadas, humedad creciente y eso intensifica la población de cierto mosquito, como es el charquero, que es el que predomina por estos días", explicó Tasinato.

El protagonista de esta aparición masiva es el Aedes albifasciatus, conocido popularmente como mosquito "charquero". Se trata de una especie que tiene una particularidad: puede permanecer en estado de huevo en terrenos que se inundan y, cuando llegan las lluvias y las condiciones adecuadas de temperatura, las larvas aparecen prácticamente al mismo tiempo y generan una explosión de mosquitos en pocos días.

"Deja huevitos en suelo lodoso y cuando llueve emerge con las condiciones de temperatura apropiadas. Aparece de forma explosiva, mucha cantidad en poco tiempo", explicó el funcionario.

>> Leer más: Jejenes en Rosario: qué hacer ante el insecto que molesta más que el mosquito y se resiste al repelente

Mosquito charquero

Esa estrategia de reproducción le permite adelantarse a otras especies. El Culex, por ejemplo, tiene un desarrollo más gradual y no suele generar una aparición tan repentina de ejemplares.

El Albifasciatus también tiene otros comportamientos que explican por qué estos días puede resultar especialmente molesto. Es un mosquito insistente y muy picador, pero no suele ingresar demasiado a los domicilios y permanece principalmente en parques y espacios verdes. Además, puede ser transportado por el viento.

Se lo puede distinguir por algunas características físicas: tiene líneas longitudinales y es más grande que el Aedes aegypti, mientras que el Culex presenta manchas o marcas que parecen pequeños anillos.

Y hay una diferencia fundamental para esta época del año: el mosquito que está apareciendo en masa en estos días no transmite dengue. Según explicó Tasinato, no hay enfermedades declaradas o actualmente en circulación en la región que esta especie esté transmitiendo.

>> Leer más: De la alerta roja al alivio sanitario: Rosario logró frenar el avance del dengue

Las lluvias

La preocupación sanitaria está puesta en otra especie: el Aedes aegypti, el mosquito vector del dengue. Desde Control de Vectores señalaron que actualmente no se detecta presencia de mosquito en vuelo, aunque la especie sí está presente en la ciudad y se espera que tenga mayor actividad más adelante.

La diferencia es importante porque el Aedes aegypti tiene una estrategia de reproducción distinta. Cría principalmente en recipientes y pequeños reservorios de agua dentro de los domicilios, por lo que puede independizarse bastante de las condiciones climáticas generales. "Puede haber escasas precipitaciones y tener mosquitos", explicó Tasinato.

La temporada que comienza estará además marcada por un escenario de mayores precipitaciones y humedad, condiciones que pueden favorecer la permanencia de las poblaciones de mosquitos durante más tiempo.

"Está pronosticado que va a ser un año bastante llovedor. La humedad va a hacer que las poblaciones de mosquitos se sostengan más en el tiempo y, asociado al momento del año con temperaturas altas, vas a tener mayor actividad posiblemente", señaló. De todos modos, el funcionario aclaró que el comportamiento final dependerá de cómo se combinen los distintos factores climáticos.

>> Leer más: Innovación y ciencia en Rosario: desarrollan un test rápido de dengue

Primavera y otoño

El comportamiento de los mosquitos no es uniforme durante todo el año. Tasinato explicó que suelen registrarse dos grandes momentos de mayor actividad: uno al comienzo de la primavera y otro hacia el final del verano.

El primero está relacionado con el aumento de las temperaturas y la humedad después del invierno. El segundo puede combinar temperaturas todavía elevadas con las lluvias y la humedad propias del otoño.

En cambio, uno de los escenarios menos favorables para la reproducción de los mosquitos es el tiempo seco, incluso cuando las temperaturas son altas. La falta de humedad funciona como un regulador natural de las poblaciones.

Fumigaciones

Con el aumento de la actividad del mosquito, el municipio ya puso en marcha un cronograma de fumigaciones. No se trata de fumigar indiscriminadamente, sino de intervenir en momentos y lugares donde se registra mayor concentración de personas y mayor actividad de mosquitos.

"Tratamos de actuar en momentos donde hay picos altos. No es cuestión de fumigar por fumigar", explicó Tasinato. Por eso las tareas se concentran en espacios públicos de alta concurrencia. Durante los últimos días se trabajó en la Villa Olímpica y el Parque Independencia y se continuará con otros sectores de la ciudad.

El municipio no realiza fumigaciones durante todo el año: en pleno invierno la actividad prácticamente no se justifica, mientras que el comienzo de la primavera marca el momento en que vuelven a intensificarse las intervenciones.

Precauciones

El mosquito charquero tiene además una particularidad que conviene tener en cuenta: su mayor actividad se registra durante el crepúsculo, cuando cae el sol y antes de que vuelva a salir.

Por eso, quienes vayan a caminar, correr o pasar un rato en parques y espacios verdes pueden reducir las picaduras con medidas sencillas: usar ropa clara, preferentemente de mangas largas, colocarse repelente y cubrir las piernas y los pies.

Los mosquitos son atraídos, entre otras cosas, por el olor corporal, la transpiración y el dióxido de carbono que las personas liberan al respirar. El color de la ropa también influye: los tonos oscuros pueden resultar más atractivos. "Si vas vestido de negro sos un blanco móvil", graficó Tasinato.

Dengue

Mientras el municipio refuerza las fumigaciones en los espacios públicos, la principal herramienta contra el dengue sigue estando dentro de las viviendas. El Aedes aegypti puede reproducirse en pequeños recipientes con agua acumulada, por lo que mantener los patios, balcones y jardines libres de recipientes que puedan juntar agua resulta fundamental.

Tasinato destacó que durante la temporada anterior Rosario tuvo un escenario favorable: no se registraron casos de dengue, aunque sí hubo presencia de Aedes aegypti. La ausencia de circulación viral y las condiciones que se dieron durante el año impidieron que se estableciera una circulación sostenida.

Pero eso no significa que el riesgo haya desaparecido. Una persona que viaja a zonas donde existe circulación intensa de dengue, como Brasil, Paraguay, Bolivia o Colombia, puede regresar infectada. Si posteriormente es picada por un Aedes aegypti presente en Rosario, ese mosquito puede adquirir el virus y transmitirlo a otras personas.

Por eso, más allá de las fumigaciones y de las condiciones meteorológicas, la recomendación oficial es mantener la prevención durante toda la temporada. "Siempre sirve no bajar la guardia, saber que es algo que puede suceder", resumió Tasinato.

Noticias relacionadas
Los médicos del Sies atendieron al paciente en Arengreen al 6000.

Terminó de jugar al fútbol con su hermano, se descompensó mientras tomaba algo y falleció

El negocio de Tucumán 2807 y sus referentes.

Estaban en situación de calle, pero gracias a la ley de salud mental son dueños de su propia empresa

juegos suramericanos: hay entradas anticipadas a la venta

Juegos Suramericanos: hay entradas anticipadas a la venta

el tiempo en rosario: jueves con alerta amarilla por tormentas fuertes

El tiempo en Rosario: jueves con alerta amarilla por tormentas fuertes

Ver comentarios

Las más leídas

La vida de un exjugador de Central: trabaja de albañil e integra el equipo de amigos del barrio Las Flores

La vida de un exjugador de Central: trabaja de albañil e integra el equipo de amigos del barrio Las Flores

Los 10 departamentos en venta más caros de Rosario: cuánto cuestan y dónde están

Los 10 departamentos en venta más caros de Rosario: cuánto cuestan y dónde están

La Fiscalía aclaró por qué fue detenido el exmiembro del MPA Ríos Artacho

La Fiscalía aclaró por qué fue detenido el exmiembro del MPA Ríos Artacho

Terminó de jugar al fútbol con su hermano, se descompensó mientras tomaba algo y falleció

Terminó de jugar al fútbol con su hermano, se descompensó mientras tomaba algo y falleció

Lo último

Un motociclista murió al caeral canal Ibarlucea tras un choque en la ruta 34

Un motociclista murió al caeral canal Ibarlucea tras un choque en la ruta 34

Barrio Chino en Rosario: los lugares donde se analiza instalar la propuesta

Barrio Chino en Rosario: los lugares donde se analiza instalar la propuesta

Atraparon en Mendoza a un prófugo santafesino por el que se ofrecían 15 millones de recompensa

Atraparon en Mendoza a un prófugo santafesino por el que se ofrecían 15 millones de recompensa

Barrio Chino en Rosario: los lugares donde se analiza instalar la propuesta

Avanza la iniciativa para que la ciudad tenga un paseo oriental, un corredor que reunirá bazares, gastronomía, servicios y expresiones culturales

Barrio Chino en Rosario: los lugares donde se analiza instalar la propuesta
Estaban en situación de calle, pero gracias a la ley de salud mental son dueños de su propia empresa

Por Matías Petisce
La Ciudad

Estaban en situación de calle, pero gracias a la ley de salud mental son dueños de su propia empresa

Terminó de jugar al fútbol con su hermano, se descompensó mientras tomaba algo y falleció
La Ciudad

Terminó de jugar al fútbol con su hermano, se descompensó mientras tomaba algo y falleció

Atraparon en Mendoza a un prófugo santafesino por el que se ofrecían 15 millones de recompensa
Policiales

Atraparon en Mendoza a un prófugo santafesino por el que se ofrecían 15 millones de recompensa

Volvieron los mosquitos a Rosario: qué especie es y por qué aparecen en masa

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Volvieron los mosquitos a Rosario: qué especie es y por qué aparecen en masa

La ruta 18 fue escenario de un choque múltiple con cuatro vehículos involucrados
La Región

La ruta 18 fue escenario de un choque múltiple con cuatro vehículos involucrados

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La vida de un exjugador de Central: trabaja de albañil e integra el equipo de amigos del barrio Las Flores

La vida de un exjugador de Central: trabaja de albañil e integra el equipo de amigos del barrio Las Flores

Los 10 departamentos en venta más caros de Rosario: cuánto cuestan y dónde están

Los 10 departamentos en venta más caros de Rosario: cuánto cuestan y dónde están

La Fiscalía aclaró por qué fue detenido el exmiembro del MPA Ríos Artacho

La Fiscalía aclaró por qué fue detenido el exmiembro del MPA Ríos Artacho

Terminó de jugar al fútbol con su hermano, se descompensó mientras tomaba algo y falleció

Terminó de jugar al fútbol con su hermano, se descompensó mientras tomaba algo y falleció

Rosario Motorsport: temen perder el dinero ante un posible esquema Ponzi

Rosario Motorsport: temen perder el dinero ante un posible esquema Ponzi

Ovación
Ángel Di María, el distinto al que Central necesita y para quien cada clásico es especial

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Ángel Di María, el distinto al que Central necesita y para quien cada clásico es especial

Ángel Di María, el distinto al que Central necesita y para quien cada clásico es especial

Ángel Di María, el distinto al que Central necesita y para quien cada clásico es especial

Rosarina: quedó inaugurada la nueva cancha para los Juegos Suramericanos 2026

Rosarina: quedó inaugurada la nueva cancha para los Juegos Suramericanos 2026

Newells llega con la necesidad de hacer ajustes en todas las líneas

Newell's llega con la necesidad de hacer ajustes en todas las líneas

Policiales
Atraparon en Mendoza a un prófugo santafesino por el que se ofrecían 15 millones de recompensa
Policiales

Atraparon en Mendoza a un prófugo santafesino por el que se ofrecían 15 millones de recompensa

La Fiscalía aclaró por qué fue detenido el exmiembro del MPA Ríos Artacho

La Fiscalía aclaró por qué fue detenido el exmiembro del MPA Ríos Artacho

Le robaron la droga y los mandó a matar: piden 25 años para una mujer

Le robaron la droga y los mandó a matar: piden 25 años para una mujer

Detienen a exfiscal rosarino dos años después de una oscura renuncia en el MPA

Detienen a exfiscal rosarino dos años después de una oscura renuncia en el MPA

La Ciudad
Un motociclista murió al caeral canal Ibarlucea tras un choque en la ruta 34
La Ciudad

Un motociclista murió al caeral canal Ibarlucea tras un choque en la ruta 34

Barrio Chino en Rosario: los lugares donde se analiza instalar la propuesta

Barrio Chino en Rosario: los lugares donde se analiza instalar la propuesta

Terminó de jugar al fútbol con su hermano, se descompensó mientras tomaba algo y falleció

Terminó de jugar al fútbol con su hermano, se descompensó mientras tomaba algo y falleció

Estaban en situación de calle, pero gracias a la ley de salud mental son dueños de su propia empresa

Estaban en situación de calle, pero gracias a la ley de salud mental son dueños de su propia empresa

Rosarina: quedó inaugurada la nueva cancha para los Juegos Suramericanos 2026

Por Juan Iturrez
Ovación

Rosarina: quedó inaugurada la nueva cancha para los Juegos Suramericanos 2026

Le robaron la droga y los mandó a matar: piden 25 años para una mujer
Policiales

Le robaron la droga y los mandó a matar: piden 25 años para una mujer

Si no mostramos resultados se hace difícil acompañar, dijo Milei sobre su reelección
Política

"Si no mostramos resultados se hace difícil acompañar", dijo Milei sobre su reelección

La Fiscalía aclaró por qué fue detenido el exmiembro del MPA Ríos Artacho
Policiales

La Fiscalía aclaró por qué fue detenido el exmiembro del MPA Ríos Artacho

Cultura en Juego vuelve a Rosario con más de 150 propuestas y entrada gratis
La Ciudad

Cultura en Juego vuelve a Rosario con más de 150 propuestas y entrada gratis

Rosario despide a Messi de la selección en el buzón de La Capital y Brindis TV
La Ciudad

Rosario despide a Messi de la selección en el buzón de La Capital y Brindis TV

Don Web explicó qué originó el problema en el servidor y cuándo lo solucionará
Tecnología

Don Web explicó qué originó el problema en el servidor y cuándo lo solucionará

Un camionero sufrió un choque en Circunvalación y quedó atrapado
La Ciudad

Un camionero sufrió un choque en Circunvalación y quedó atrapado

Apyme advirtió por fuerte aumento de los concursos y quiebras en Santa Fe
Economía

Apyme advirtió por fuerte aumento de los concursos y quiebras en Santa Fe

Invasores, ¡a casa!: miles de españoles protestaron por la crisis fronteriza en Ceuta
El Mundo

"Invasores, ¡a casa!": miles de españoles protestaron por la crisis fronteriza en Ceuta

En un incendio en Pakistán salvó la vida de un bebé y lamenta no haber hecho más
Información General

En un incendio en Pakistán salvó la vida de un bebé y lamenta no haber hecho más

Estados Unidos emitió monedas de un dólar con la cara de Donald Trump
El Mundo

Estados Unidos emitió monedas de un dólar con la cara de Donald Trump

Investigan si hubo peligro en los vuelos rasantes sobre un estadio sudafricano
Información General

Investigan si hubo peligro en los vuelos rasantes sobre un estadio sudafricano

Taxis compartidos: proponen hacer una prueba piloto en la Terminal de Ómnibus
La Ciudad

Taxis compartidos: proponen hacer una prueba piloto en la Terminal de Ómnibus

Detienen a exfiscal rosarino dos años después de una oscura renuncia en el MPA
Policiales

Detienen a exfiscal rosarino dos años después de una oscura renuncia en el MPA

Juegos Suramericanos: los equipos que trabajan para recibir un evento histórico
La Ciudad

Juegos Suramericanos: los equipos que trabajan para recibir un evento histórico

Inversión de u$s100 millones para reactivar el complejo industrial Santa Clara
Economía

Inversión de u$s100 millones para reactivar el complejo industrial Santa Clara