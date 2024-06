El karma de los partidos de fútbol sin hinchas rosarinos en el Coloso Marcelo Bielsa

"Nos caracteriza la autocrítica y es evidente que el operativo fue vulnerable", explicó el director de Seguridad en Eventos Masivos de la provincia, Fernando Peverengo . "Entendemos que seguramente falló el cacheo o al menos esa parte del operativo ha fallado", agregó en referencia al ingreso pirotecnia al Marcelo Bielsa. "El corroborar el chequeo y los ingresos de pirotecnia a los estadios es muy complicado, pero no por eso no vamos a seguir ajustando. Hay que seguir perfeccionando y hay que seguir teniendo más control", sostuvo.

Respecto al origen de los disturbios en la tribuna de El Palomar, predominantemente ocupada por "Los de Siempre", la barra oficial, Peverengo reveló que la hipótesis que investigan es un conflicto interno.

"La principal hipótesis que manejamos independientemente de los títulos que están tirando o tiraron los medios nacionales que hablaban de grave incidente entre las barras de Colón, es que habría una cierta disidencia en Los de Siempre porque hace poco más de un mes cambiaron la conducción, por decirlo de una forma, y habría disidencia entre ellos mismos", indicó el funcionario. El problema podría haber nacido en el reparto de entradas.

La Negrada y Los de Siempre

"Nosotros no descartamos ninguna hipótesis, entendemos que seguramente puede ser un mensaje a la dirigencia o puede ser un mensaje interno de ellos, lo que sí, hoy por hoy no estaríamos apuntando que sería un problema entre La Negrada y Los de Siempre. La verdad es que uno no descarta nada, pero me parece que podríamos estar ante problemas internos o quizás pueda ser un mensaje a la dirigencia", insistió el funcionario.

"A la salida hubo un intercambio entre los mismos barras de Los de Siempre. Y los integrantes de uno de los colectivos se bajaron con la intención de vandalizar los puestos de los choripaneros, que fue donde la policía actuó y había que dispersarlos", indicó. Además de la oficial, la otra barra que pugna por un lugar en el paravalanchas del Sabalero es La Negrada.

Cuando Colón juega de local, Los de Siempre se ubican en la tribuna Norte, mientras que La Negrada en el sector Sur del estadio Brigadier López. Tampoco están en las mismas gradas cuando tienen la chance de llevar público de visitante, como sucedió en los últimos partidos de Copa Argentina, la final del Trofeo de Campeones 2021 y el desempate por el descenso ante Gimnasia en Rosario. Los líderes de las barras están detenidos.

Los incidentes en el parque Independencia

El 1º de diciembre pasado, en el mismo escenario Colón jugó el desempate por el descenso en la Liga Profesional frente a Gimnasia y Esgrima de La Plata. La dramática definición por permanecer en Primera División generó destrozos e incidentes en el Coloso y en el Parque. En la previa los platenses destruyeron la Fuente de los Españoles, ubicada en un predio vallado en el Rosedal, que estaba en proceso de restauración.

Siete meses después de los incidentes el club Platense firmó un acuerdo con el municipio para financiar los lugares que sus hinchas vandalizaron. Los daños generados por los hinchas de Colón dentro del estadio, arrojaron butacas hacia la zona de los palcos que estaba la Comisión Directiva del club. Además, se produjeron algunos enfrentamientos entre la Policía de Santa Fe e hinchas de Colón, a la salida del estadio donde respondieron con balas de goma.

Por aquellos días el titular de la Asociación Amigos del Parque Independencia, Adrián D'Alessandro, señaló que analizarían algún tipo de acción legal para que "en el estadio de Newell's no se realicen más partidos de alto riesgo". Y agregó: "Basta de darles prioridad a los intereses de la AFA, de Newell's, y de los empresarios que traen este tipo de eventos al Parque y que por eso los rosarinos tengamos que pagar las consecuencias", señaló.

"Esto parece un dejá vu. Cuando todavía no pudimos superar el desastre que significó ese famoso partido de Copa Argentina cuando los hinchas de Talleres de Córdoba hicieron asados y fogatas por todo el parque, quemando árboles de 120 año de antigüedad, sucede este nuevo hecho", dijo.

El 26 de octubre de 2022 desde las 18 se jugó en El Coloso la semifinal de la 10ª edición de la Copa Argentina, que finalmente ganó el conjunto cordobés. Los de la "T" trajeron a Rosario alrededor de 20 mil hinchas que literalmente coparon las calles internas del parque, los alrededores y en particular el sector de atrás del cementerio El Salvador, que se convirtió en un improvisado estacionamiento donde también hicieron numerosos asados y dañaron césped y árboles con el fuego.

Fue entonces que el personal de la Secretaría de Control y Convivencia labraron casi 500 multas sobre vehículos de los hinchas cordobeses estacionados en lugares prohibidos, principalmente en el parque entre Pellegrini y el cementerio El Salvador.

Fueron 480 actas por estacionamiento en lugares prohibidos y siete remisiones de vehículos que obstruían cocheras particulares y la sede del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) de Pellegrini y Suipacha, donde las ambulancias vieron dificultada su labor. Además sobre Ovidio Lagos quedaron estacionados cerca de cien colectivos, por lo que la arteria quedó con tránsito reducido.

"Me cobraron mil pesos para estacionar y ahora tengo esta multa", explicó uno de los hinchas de Talleres después del partido, al referirse al pago que realizó a un cuidacoches cuando dejó su auto estacionado, mientras que otros hinchas afirmaron que llegaron a pagar hasta 1.500 pesos lo que pagaron a distintos trapitos. Las infracciones el municipio las labró mientras se jugaba el partido y los hinchas se encontraron con las actas en los parabrisas al finalizar el juego.