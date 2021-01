El intendente Javkin, preocupado por la repetición de ataques contra colectivos

"Nos llama mucho la atención porque no vemos acción de robo, no hubo ningún otro delito", precisó Javkin sobre el episodio que se produjo cerca del mediodía en Avellaneda y Santa Fe, donde un colectivo de la línea 107 terminó con la luneta rota de un piedrazo. Un pasajero que resultó con heridas menores por el golpe dijo que el agresor "quería subir y el chofer no se lo permitió porque estaba con una botella en la mano", tras lo cual arrojó el proyectil contra la ventanilla trasera.