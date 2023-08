El doble rosarino de Messi cuenta cómo cambió todo tras ser campeón y jugar en el Inter

"No podría contar una anécdota ridícula. Todas lo son. A veces le digo a la gente que no soy Messi y no me creen. «¡Mirá dónde te vengo a encontrar! ¡Sos mi ídolo, un ejemplo, vos y tu familia»!", me dicen. El que le cuenta esto a La Capital es el rosarino Juan Tomás Martín, quien hasta hace diez años solo vendía sahumerios pero un día -debido a su parecido con el crack rosarino- empezó a trabajar como actor que imita a Messi y no paró.

"Lo tuve cerca cuatro veces. En dos oportunidades en Barcelona donde ni me registró, una en el predio de AFA y otra en la despedida de Maxi Rodríguez en la cancha de Newell's. Yo estaba en el césped y lo tenía a unos cinco metros, no paré de filmarlo y después comprobé que me había mirado varias veces, eso fue todo", confesó en la nota a la que llegó en su camioneta y con toda la indumentaria para transformarse en el personaje argentino más buscado del momento.

Ahora que Leo juega en Miami, reconoce que se va a tener que comprar la camiseta del Inter. "Todavía no la tengo", dice la copia del campeón argentino y mejor jugador del mundo, un tipo de 43 años que es hincha de River, pero a quien el fútbol le importa poco y confiesa que si no era por Messi tal vez no se hubiera subido a un avión.

Messi7.jpg

-¿Cómo y cuando empezó este juego-trabajo de transformarte en Messi?

-La verdad es que todo empezó como un juego en 2013. Participé de un concurso colombiano por Internet. Era para ganarte una entrada en el partido de "Messi y sus amigos" (N. de la R: Jugadores de Argentina, Brasil, Italia, Francia, Eslovenia, España y Colombia disputaron un amistoso en Medellín el 29 de junio, de ese año). El concurso consistía en hacer de doble de Messi y subirlo a Internet. Me filmé sin contarle a nadie porque en ese momento me daba vergüenza. Parodié una propaganda y salí tercero. Ganaba el que cosechaba más «me gusta» y me gané una entrada, pero luego no la retiré, no podía ir en ese momento y además solo quería ver la repercusión. Me quedé entusiasmado y cuando vi que en Buenos Aires buscaban dobles mandé el mismo video. Y empezó el primer contrato con una telefónica. Envié más materiales a las productoras y ese mismo año empecé a trabajar con Fantino en Animales Sueltos.

>> Leer más: El histórico bar Remember se transformó en una santería atendida por "Messi"

Messi10.jpg

-¿Cómo cambió tu vida?

-Me dediqué cada vez más a los sahumerios y a imitarlo. Conocí a mucha gente que de otra forma no hubiera conocido. Imaginate que en 2014 filmé la película con Alex de la Iglesia. Viajé a otros países. Hice comerciales y un documental en Rusia. Y viajé a dos mundiales -el de Rusia y Qatar- para marcas nacionales e internacionales. Fue por Messi que me subí por primera vez a un avión. Económicamente, mejoró mi día a día y descubrí en mí una veta en la actuación que desconocía. Actuar como Messi me sacó de la rutina y me sigue dando alegrías, más ahora que es campeón del mundo. Hoy trabajo en Bendita TV, grabo los miércoles en Buenos Aires y en general me vuelvo en el día.

messi9.jpg

-Se te ve trabajando en Bendita Premiun junto a "Antonela Rocuzzo" y contestando con mucha calma, pocas palabras y tirando como primera frase "La verdad que...".

-Trato de hablar un poco como él, pero es una parodia y Antonela es mi compañera y a esta altura amiga. Se llama Ailin Ortiz, es igual a Anto. Me llevo bien con ella y la gente de Bendita, hasta salgo con el hijo de Beto Casella cuando me quedo más días en Buenos Aires.

-¿Tuviste más trabajo el año del Mundial de Qatar?

-Sí y sigo teniendo, porque ganamos. El año pasado comenzaron a llamarme desde abril. Me fui con Philco quince días a Qatar. Y vi tres partidos. Una experiencia bárbara. Lástima que me tuve que volver en lo mejor, cuando jugábamos con México. Pero, bueno, fui a trabajar.

-¿Te paraban en la calle?

-Sin parar, el equipo de publicidad no lo podía creer. Gente que ni me conocía me abrazaba y me pedía una foto. Es muy loco cómo la gente refleja el amor que le tiene a Messi en mí. Y mirá que les digo que no soy, les muestro que no tengo los tatuajes, porque los que se ven son una media que los simulan. Pero a veces no me creen. Siempre cuento que una vez en la rambla de Barcelona una mujer me gritó: «¡Mirá dónde te vengo a encontrar! ¡Sos mi ídolo, un ejemplo, vos y tu familia»!", yo le traté de explicar que no, y ella me hacía cariñitos como a un hijo arriba de la media de los tatuajes. Después de eso opté muchas veces no insistir, si la gente quiere creer que encontró y está con Messi...

-¿Pudiste salir a festejar a la calle después de la final?

-Noooo. Fue el único partido que vi tranquilo, bueno, una forma de decir, sin gente alrededor, solo con mi hermano. Y cuando terminó empecé a recibir mensajes en el celular invitándome a festejar al Monumento y al Obelisco. Apagué todo y me quedé en casa, procesé la alegría solo y tranquilo, no hubiera podido estar en la calle ese día.

-¿Te gustaría que te contrataran para otro papel?

-Sí, claro, aunque por ahora sigo con trabajo. Ya me llamaron de Miami, para un programa latino y para notas. Y ya me piden fotos con la camiseta rosa del Inter, me la voy a tener que comprar, tengo que renovarme.

-¿Y cuánto cobra tu Messi para un evento privado?

-Unos 80 mil pesos.

-Bastante menos que el Messi de verdad...

-Y, Messi es Messi, el de acá, el de París, el de Miami.

-¿También tenés una mamá que se llama Celia y festejás los goles con los dos dedos índices al cielo dedicándoselos a tu abuela?

-¿Sabés que no? Mi mamá se llama Gloria y jugaba a la pelota de chiquito en el medio campo y era bueno. Ahora no juego y soy simpatizante de River, pero ni sé quién forma en el equipo. Solo veo algunos partidos de fútbol en los que juega Messi. Me crie en barrio parque Acindar y jugaba en un club que ya no existe: el Atlético Cosmos, en Villa Constitución. Y claro, en esa época, las cosas eran distintas. Cuando metía un gol daba un salto para adelante y levantaba el puño, corría hacia el medio de la cancha y saltaba otra vez y lo volvía a levantar, a lo Maradona.