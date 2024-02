El dengue tiene en jaque a los barrios de la zona oeste y noroeste

"Por momentos no damos abasto", dice Mónica Marín, médica del Centro de Salud de Empalme Graneros, unos los barrios más afectados por el brote de dengue que está atravesando la provincia y la ciudad, pero que tiene en jaque sobre todo a barrios del oeste y noroeste rosarino. "Hay gente que no puede acercarse dos cuadras caminando al centro de salud por los dolores musculares que provocan los cuadros", abundó la profesional y señaló que el personal médico está realizando operativos de rastrillajes dos veces a la semana para detectar casos. Las complicaciones no escasean y desde allí se están realizando hasta dos derivaciones diarias a hospitales del segundo nivel de salud.