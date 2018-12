Echesortu es uno de los barrios más antiguos de Rosario. Comenzó a formarse a partir del año 1880 cuando los propietarios de las tierras, Ciro Echesortu, Domingo Arrillaga, Casiano Casas y Santiago Buratovich empezaron a lotear y vender los terrenos de su propiedad situados más allá de la avenida Francia, que en ese entonces era una zona rural. De esa forma se inició la expansión de la ciudad hacia el oeste. Por aquellos años Rosario pasó de 50 mil habitantes en 1887 a 150 mil en 1906, triplicando su población en tan sólo 20 años.

El crecimiento de Echesortu estuvo marcado por el desarrollo del ferrocarril y del puerto. Una de las primeras empresas que se instaló fue el Ferrocarril Oeste Santafesino, que a partir de 1883 unió el puerto de Rosario con la vasta zona cerealera circundante. Luego llegaron las líneas que unían nuestra ciudad con las ciudades de Santa Fe y Buenos Aires.

Un barrio obrero

Los primeros vecinos del barrio eran obreros ligados a las actividades portuarias o ferroviarias y sus familias. En el año 1890 los monjes franciscanos del Convento San Carlos de San Lorenzo fundaron la iglesia San Francisco Solano en el cruce de las calles Mendoza y Avellaneda y en 1897 se establece en Avellaneda y 9 de Julio el actual Hospital Carrasco.

De a poco el barrio se fue urbanizando y ganando sus actuales características gracias a la apertura de las calles y la instalación de varias líneas de tranvías que lo conectaban al centro de la ciudad. A medida que avanzaba el siglo XX, la zona oeste quedaba definitivamente integrada al núcleo urbano de Rosario. El crecimiento de la población propició el nacimiento de los clubes, caracterizando a Echesortu como uno de los barrios que cuentan con mayor número de clubes hasta la actualidad.

Capear el temporal

La crisis que atraviesan los clubes de barrio de la ciudad, sobre todo por los aumentos de las tarifas de los servicios, no es ajena a Echesortu. “En los 90 el club tuvo muchos problemas, incluso estuvo a punto de desaparecer ya que no podía afrontar las deudas”, cuenta María Estela. “Gracias a un gran dirigente como Carlos De Fazio que se hizo cargo de la presidencia pudimos salir adelante, fue un momento duro pero aprendimos mucho porque quienes integramos la actual comisión nos sumamos a la gestión en aquella época”, agrega la actual Secretaria del club. “En el 2001 también la pasamos mal, perdimos muchos socios, pero salimos adelante. Ahora no es que no tengamos problemas pero por el momento nos encontramos mejor preparados”, dice Gustavo.

A modo de ejemplo, Claudio en su rol de Tesorero del club ofrece algunos números: “Si tenemos en cuenta que en septiembre del 2017 pagamos 17 mil pesos de gas y que la factura de septiembre de 2018 fue de 85 mil pesos te das cuenta del esfuerzo que significa mantener el club, pero gracias al aporte de los socios y algunos otros ingresos que podemos generar nos sostenemos sin sobresaltos por ahora”.

A disfrutar el verano

Con la llegada del verano, el calendario de competencias se detiene, pero no la actividad en el club que sigue en efervescencia. La colonia de vacaciones funciona a pleno con 200 chicos y la pileta se convierte en un lugar de paso obligado. Con 85 años de historia, Echesortu FC sigue mirando el futuro con optimismo, brindando su aporte al entramado social del barrio y a la fundamental red de clubes de barrio de nuestra ciudad.