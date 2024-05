Dueños de taxis van por un nuevo aumento de tarifa y avalan viajes compartidos

tax.jpg El titular de Catiltar, José Iantosca, expresó su preocupación ante la ola de robos en Rosario.

“Se necesita una tarifa un poco más alta, porque nos vamos a fundir de una manera o de otra. Y en esto tenemos que trabajar en conjunto. La regulación de las Apps trae los viajes compartidos. Eso abarataría el costo a los pasajeros. Y eso debería venir acompañado de un aumento del 40 o 50%. Luego se vería si se lo aplica en dos veces, pero no nos podemos bajar de ese porcentual. Tal vez un 25 y 25. No aplicar de una vez para que no duela tanto al bolsillo. Si bien la inflación bajó un poco, pero sigue siendo muy alta y no podemos resistir más con estos números”, remarcó.

Con relación a la posibilidad de realizar viajes compartidos, el representante de Catiltar sostuvo: “En el tema del transporte no debe haber competencia porque está regulado por el Estado. Lamentablemente, aunque no nos guste esta palabra, vamos a una desregulación del transporte. Que el taxi tenga el viaje compartido compite con el colectivo. Eso no corresponde, pero si no se hacen los controles que se deben hacer, si no se sacan a las aplicaciones de Rosario, y bueno, vamos con eso”.

“Si no existieran las Apps, el taxi podría soportar un aumento porque haríamos un poco más de viajes. Pero estamos funcionando como podemos. Así las cosas, iremos al viaje compartido, aunque compitamos con el colectivo, lo que no me parece bien”, dijo Iantosca, y trató de sintetizar el procedimiento: “Un pasajero pedirá un viaje a compartir por la aplicación. Por ejemplo: un trayecto de zona sur a la Terminal de Omnibus. Los pasajeros que vayan subiendo en ese trayecto, lo harán de acuerdo a lo que vaya armando la App, y cada usuario pagará el proporcional de lo que recorrió. Y los taxistas cobrarían el viaje al costo más real en lugar de hacer ese viaje cobrando un 150 por ciento menos de lo que cuesta hoy”.