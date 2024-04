"Si quieren salvar al sistema de taxis se debe combatir la ilegalidad"

>> Leer más: Schmuck quiere modernizar el sistema de taxis: tarifa dinámica, sin radiotaxi y con apps

Hoy, en declaraciones al programa "Todos en la Ocho", Iantosca fue contundente: "Consensuado no hay nada, lo que hay son diálogos informales. Se van charlando a algunas cosas. Pero tirar el título, así como lo tira María Eugenia Schmuck, no es correcto. Cuando hablan de sacar el radiotaxi eso significa quitar el monitoreo y asistir al taxista con botón de pánico".

2023-10-18 taxistas by_CMutti 74264371.jpg Archivo (Celina Mutti Lovera / La Capital)

"Si hablamos de tarifa dinámica, lo que interpreto es que la app te va a decir cuánto va a salir el viaje y no usar el odómetro. Pero como la tarifa va a seguir siendo regulada por el Estado, lo que diga la app será lo mismo que diga el odómetro. Lo dinámico lo puedo ver en un viaje compartido, con el objetivo de reducir costos para el pasajero que quiera compartir un viaje. Ahí la app también te dirá cuánto tenés que pagar por pasajero".

"Desde mi punto de vista y sobre poder hacer viajes de acuerdo a la oferta y la demanda, yo no quiero hacer viajes que estén por debajo del 50% del costo que tengo que cobrar. Imaginate que a la tarifa recontra atrasada le tengo que bajar un 20, un 30 o un 40% la tarifa, no lo veo viable ni tampoco lo quiero. Porque si no te fundís porque tenés competencia te fundís por lo que cobrás. El kilómetro tiene un costo", se quejó.

>> Leer más: Tras los asesinatos acordaron una serie de medidas para el servicio público de taxis

Consultado sobre si detrás de esos cambios tienen como idea que los taxis se parezcan a Uber, Iantosca señaló: "No sé si que nos parezcamos a Uber sino que nos aggiornemos a cuestiones que al usuario le gustan. Eso me parece bien. Pero abaratar costos en un sistema de GPS, donde cambiamos la radio por una app se hace difícil porque lo pagamos no es caro. No nos olvidemos que una app ilegal te cobra el 25% de cada viaje que hacés".

"Pero si queremos salvar el taxi -amplió el referente de los titulares de licencia de taxis-, el servicio público regulado, seguro para la gente y para quien lo trabaje, lo vamos a tener que hacer combatiendo a la ilegalidad. Porque si antes hacíamos los viajes y regulábamos la tarifa de acuerdo a los 4.000 taxis que ofrecían el servicio, hoy ese trabajo lo hacemos 10 mil personas. Encima con una empresa que te hace dumping, que no pone autos, que no pone choferes ni capital y que no le interesa cuánto cobra total pierde quien lo trabaja. Hoy quien trabaja en las app ilegales tarde o temprano se funden porque está trabajando por debajo de sus costos".

taxi.jpg Los taxistas volvieron al trabajo tras los asesinatos de dos colegas. Entre la falta de viajes y la inseguridad, la incertidumbre y el temor reina entre los conductores. Virginia Benedetto

Iantosca planteó además la necesidad de penalizar a los taxistas que trabajen como Uber. "Eso es real, pero si querés un Uber sacá el techo amarillo y dedicate a eso. Sé que algunos colegas lo hacen por necesidad, el problema es que esos viajes son a bajo costo".

"Uber ofrece una tarifa que rompe el mercado. Pero la tarifa del taxi está muy barata y hoy es impensado pensar en un nuevo aumento. Pero doy un dato: un auto costaba $4,6 millones en abril de 2023 (11 mil dólares a precio oficial). Hoy cuesta entre 22 y 23 mil dólares. A eso sumale los aumentos de combustibles, los repuestos. Eso es sacarle el trabajo a la gente. Por eso digo que cuando aparecen este tipo de empresas piratas, que lo único que le interesa recaudar y no lo que le pasa a la gente, terminan perdiendo el taxista y el usuario", admitió el referente de Catiltar.