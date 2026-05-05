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Franco Bartolacci: "Más del 60 por ciento de la docencia hoy percibe menos de 600 mil pesos"

El rector de la UNR habló sobre la universidad pública, el financiamiento y el rol de la educación superior en el programa Lo Resolví Pensando, del canal La Capital+ en YouTube

5 de mayo 2026 · 19:00hs
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Franco Bartolacci: Más del 60 por ciento de la docencia hoy percibe menos de 600 mil pesos

El rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) pasó por el ciclo In Situ de L+, advirtió sobre el desfinanciamiento del sistema científico y propuso cambios pedagógicos profundos ante el impacto de la tecnología en las aulas.

En una charla profunda en el segundo episodio de la segunda temporada de In Situ, el rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, analizó la crítica situación de la educación superior. Durante la entrevista conducida por Tomás Trapé, el funcionario advirtió que las transferencias al sistema universitario cayeron un 45,6 por ciento desde 2023. Según Bartolacci, el sistema se encuentra prácticamente a la mitad de sus capacidades, en un escenario que calificó de dramático y angustiante frente a la falta de respuestas estructurales por parte de la gestión nacional.

Embed - Franco Bartolacci sobre la crisis de la universidad pública | In Situ con Tomás Trape | La Capital+

Salarios en caída y precarización docente

El punto más sensible del reclamo se centra en la pérdida del poder adquisitivo. El rector enfatizó que "más del 60 por ciento de la docencia universitaria en toda la Argentina percibe hoy como salario menos de 600 mil pesos por mes", una cifra aún más crítica en los tramos iniciales.

"Un docente que recién comienza, con una dedicación simple, está en algo más de 150.000 pesos", detalló para graficar lo que considera una situación de miseria para quienes tienen la tarea de formar a las futuras generaciones.

Impacto en la ciencia y fuga de talento

La crisis no solo afecta los salarios, sino que pone en riesgo el desarrollo científico. Bartolacci recordó que el 70 por ciento de la ciencia en Argentina se produce en el ámbito de la universidad pública.

Explicó que las líneas de financiamiento están cortadas, lo que provoca la interrupción de proyectos de investigación que tardaron décadas en consolidarse. "Cuando parás un proyecto, no es que después lo recuperás con un acto administrativo, en muchos casos te lleva décadas volver al punto en el que dejaste", advirtió, al tiempo que alertó sobre la pérdida de recursos humanos calificados que optan por renunciar.

Una reforma universitaria frente al cambio tecnológico

Frente a este panorama, el rector propuso avanzar hacia una “segunda reforma universitaria” que impulse una revolución académica, pedagógica y curricular. Entre sus iniciativas se destaca el proyecto de quinto compartido, que busca articular el último año de la escuela media con la universidad.

"Hay que repensar los planes de estudio y los modos de enseñanza porque la atención de los jóvenes hoy no va más allá de los 30 minutos", sostuvo, subrayando la necesidad de integrar herramientas como la inteligencia artificial y la virtualidad de manera creativa en el proceso educativo.

Educación pública y movilidad social

Finalmente, Bartolacci reivindicó la educación pública como la columna vertebral de la movilidad social en Argentina. Compartió su historia personal como nieto de abuelos analfabetos e hijo de inmigrantes: "Esa familia que vino al país sin nada tiene hoy un nieto que es rector, y eso solo sucede porque existe la universidad pública".

El rector también recordó sus encuentros con Papa Francisco como hitos personales y concluyó que la política debe recuperar la capacidad de sentir para transformar una realidad social que, según su visión, se encuentra agotada de explicaciones sin soluciones.

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