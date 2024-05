Discapacidad: movilización al Monumento contra un proyecto desregulador de aranceles

Según indicaron en la reunión mantenida hace unos días por integrantes del Foro Permanente para la Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad , el pasado viernes 10 se conoció un proyecto de decreto que establecería lo siguiente: “Determínese que los organismos públicos nacionales financiadores del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las personas con discapacidad mencionadas en el artículo 7 de la Ley 24.901 fijarán de forma independiente – y no vinculante entre ellos- los valores arancelarios de las prestaciones incorporadas o a incorporar en el nomenclador de prestaciones básicas para personas con discapacidad ”.

reunión del Foro por los Derechos de Personas con Discapacidad.jpg El Foro Permanente para la Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad realizó una conferencia de prensa para anunciar la movilización al Monumento.

Bolego justificó el rotundo rechazo a este decreto "porque viene a romper todo el sistema que provocará que después no podamos discutir ni siquiera los aranceles. Por eso esto del nomenclador asusta porque ya se atravesó por una situación similar en otras épocas".

En esa línea, recordó que en 2008 "Argentina adhirió a la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que lo que hace es buscar permanentemente la ampliación de esos derechos de manera progresiva. Y esto es totalmente regresivo, y hay que denunciarlo".

Por otra parte, y si bien aclaró que en esta oportunidad el tema actualización arancelaria no fue abordado a pleno, no deja de estar en agenda: "Venimos de una situación arancelaria muy grave. Esto arrancó en la pandemia, donde no nos pagaron las prestaciones como correspondía, los aranceles siempre estuvieron retrasados, y a fin de 2023 tuvimos una devaluación y un aumento del combustible del 215%. Históricamente, el valor del arancel, del kilómetro, estaba a un 80% del valor del litro de combustible. Ahora, el arancel está a $500 y el litro de gasoil por encima de los $ 1.110"