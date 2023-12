Los transportistas que trabajan con personas con capacidad diferentes decidieron cortar el servicio desde el próximo 1º de enero debido al impacto que la inflación tuvo en los costos de su actividad y que la hacen inviable. La medida fue confirmada por el titular de la Asociación de Transportistas Especiales , Pablo Bolego , quien trazó un panorama aciago y además se quejó de que no hay interlocutores para tratar la cuestión.

" Es el peor momento de la historia del servicio de atención a personas con discapacidad , en este caso de transporte", señaló este martes Bolego , y explicó: "Nosotros veníamos terminando el año de la peor manera, con costos totalmente elevados , con este proceso inflacionario que nos tocó vivir en el último tramo del gobierno anterior, pero claramente esta estocada final que recibimos no nos va a poder seguir".

"El 1º de diciembre teníamos un valor del kilometraje de $259 con un combustible a $318, ahora el 15 de diciembre el valor del kilómetro aumento $12 nomás, se fue a $272, pero el combustible se fue a más del doble, de $328 a $679, esto hace que la actividad sea inviable", detalló el dirigente y añadió: " Es imposible salir a trabajar , por eso, involuntariamente se suspenden los servicios , se cortan a partir del 1º de enero a personas con discapacidad no van a poder asistir a sus centros de día ni a sus centros de rehabilitación".

"Es una situación gravísima que hace que nosotros nos preguntemos si realmente quieren que trabajemos , si quieren que sigamos o no", se preguntó Bolego, y siguió: "Es más simple que nos digan 'muchachos, dedíquense a otra cosa, reconviértanse, vendan las unidades y listo, pero la realidad es que esto es una involución, una quita de derechos a las personas con discapacidad que se quedan sin servicio ".

"Además, no hay funcionarios con los que podamos debatir, trabajar, abordar la situación, ante esta situación no nos queda más que tomar esta decisión, que no es lo que queremos pero es lo único que podemos hacer ante esta realidad". concluyó.