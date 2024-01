Por tiempo indeterminado, paran transportistas de personas con discapacidad

Advirtió que si no hay "una modificación de esos valores, no se puede salir a trabajar. Empezamos el 1º de diciembre trabajando con un valor del kilometraje de 260 pesos, con un valor del litro de combustible de 328 pesos. Hoy, a quince días nada más, aumentó solamente 12 pesos el kilometraje y estamos en 272 pesos, pero el valor del combustible está en 679 pesos. Esto es inviable, es imposible".

"Es una clara vulneración de derechos. Estamos en estado de alerta y movilización, ninguna persona con discapacidad va a poder disponer de nuestros servicios. Y estaremos en esta situación hasta que se revierta”, aseveró.

Sobre responsabilidades y posibles soluciones al conflicto, Bolego explicó que el conflicto debería empezar a solucionarse con una reunión del "directorio de prestaciones básicas, que es donde se trabajan estas cuestiones. Pero hoy no hay nombramiento ni siquiera en la Agencia Nacional de Discapacidad y ya pasó un tiempo prudencial como para que tengan el nombre de la persona que tiene que estar a cargo. Así que estamos a la espera, con mucha angustia, mucha zozobra en el sector, porque no solamente se trata de las personas con discapacidad que tanto necesitan este servicio, sino que son muchos trabajadores que no van a poder salir a laburar”.

"Pedimos un ajuste razonable que nos permita poner combustible a los vehículos y salir a trabajar", concluyó Bolego.