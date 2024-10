Dieron de alta al joven rosarino que cayó del sexto piso de un hotel en Bariloche

>>Leer más: "Es una persona de un corazón enorme", así definen sus amigo a Thiago

La madrugada del accidente

El joven asegura no recordar los momentos previos a la caída del sexto piso, aunque afirmó no haber consumido alcohol ni drogas. “Esa noche fuimos a disfrutar de la música, pasarla bien y nada más", sostuvo.

En la zona de los cuartos comenzó una broma que escaló a tal punto que “puso la mente en blanco” de Thiago. “No pensé que fuera a ocurrir algo así”, sentenció.

"Más allá de eso estoy bien y es momento de aprender", analizó.

El despertar en Rosario

Tras el accidente y una breve estadía de atención médica en Bariloche, Thiago fue trasladado al Sanatorio Parque de Rosario. Allí fue intervenido quirúrgicamente y comenzó el periodo de recuperación.

En la sala rosarina Thiago logró despertarse y la emoción invadió a sus seres queridos: “Sentía era mucha felicidad, veo a mi familia y lo primero que pienso es estoy bien, estoy vivo, no me falta nada, no tengo nada de qué quejarme, nada que pedir", dijo a la radio.

La recuperación, en casa

El 19 de septiembre Thiago recibió el alta y ahora se recupera en su casa mientras está con tratamiento dental, yeso y silla de ruedas. Dada la gravedad de la caída, el adolescente reconoció que su recuperación fue “un renacimiento” y un “milagro”.

“No puedo creer, pero la recuperación fue rápida, es increíble. No tengo palabras para explicarlo. Fue gracias a todo el equipo médico, a las enfermeras, estoy eternamente agradecido con ellos, me trataron muy bien. Si no fuera por ellos no estaría en mi casa”, expresó en diálogo con Canal 3.

Con ese medio, habló sobre sus amigos y su familia. Se mostró conmovido por el apoyo que recibe incluso de parte de desconocidos: “No me van a alcanzar las palabras para agradecer. Tengo amigos de fierro, una familia que me apoyó y mucha gente que me quiere. Gente que no conozco y se movió. Estoy agradecido con todo el mundo y la mejor manera de demostrarlo es salir adelante”.