Día del Amigo: saldo "muy positivo", pese a que hubo 10 test de alcoholemia positivos

También explicó que se hace "difícil" mensurar ese éxito desde lo económico, aunque consideró que "este año pudo haber habido un mayor movimiento respecto a otros". De todos modos, puso énfasis en que el Día del Amigo "nunca es un mal día". Al mismo tiempo valoró que "Rosario sea una ciudad que festeja y que esa tendencia se consolide".

dia del amigo01.jpg

Seguramente los festejos por el Día del Amigo continuarán hasta el domingo inclusive. Y en ese punto Pastore analizó la pertenencia de rosarinos y rosarinas a diversos grupos con distintos intereses: "Esto forma parte de la multiplicidad de grupos en los que estamos. Están los del club, los del trabajo actual, los del trabajo anterior, los de la secundaria". Y entonces, ante esa demanda, llega la necesidad de una oferta acorde: "Lo bueno es que tenemos una ciudad preparada para vivirla puertas afuera, y sus condiciones la propician. Imaginate que en Rosario hay 1748 bares, censados el año pasado, alrededor de 180 mil cubiertos. Y hablamos desde un restaurante, una cervecería, una estación de servicios hasta bolichitos de barrio".

Pastore destacó a Rosario como una ciudad construida desde el vínculo: "Hay que pensar que aquí llegaron las corrientes inmigratorios, que no tenían nada que ver unos con otros y que generaron comunidades y se juntaron y se encontraron. Por eso hay el desarrollo de las colectividades, gente que no se quedó puertas adentro. Y Rosario no es una ciudad que aliena, sino una que invita al encuentro. Y por eso el Día del Amigo se vive como se vive. Porque hay un componente emocional innegable".

alcoholemia.jpg En Rosario rige la ordenanza de alcohol 0 al volante.

Los resultados de los operativos de control

Por su parte el subdirector de la secretaría de Control y Convivencia, Ezequiel Brocchi, consideró que fue una jornada donde no hubo situaciones graves.

"Hubo 10 casos de alcoholemia positiva y uno de narcolemia a las 2.30 de este viernes, sobre 521 tests realizados, lo que nos parece una cifra baja", comentó.

"De día nos hicimos presentes en la mayoría de las plazas y parques de la ciudad y no tuvimos ningún inconveniente, afortunadamente fue una jornada tranquila", comentó el funcionario para agregar que "ayer se trabajó con 60 agentes y este fin de semana vamos a profundizar los controles porque habrá mayor circulación".