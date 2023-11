Desesperado pedido de la mujer a la que un patrullero le destruyó la casa: "Vivimos un calvario"

Débora, la dueña de la casa de barrio Industrial contra la que se estrelló un patrullero, dijo que vive un "calvario" , ya que no sólo nadie se hizo cargo de las refacciones que debe realizar sino que, además, la custodia que le prometieron "no siempre está" .

"Estamos viviendo un calvario, estoy desesperada y no sé qué más hacer. Encima me dicen que hay pronóstico de lluvia y a mi casa todavía no le pudimos hacer nada porque nadie me dio una mano. ¿Qué hago con los pibes si se larga la lluvia, adonde los pongo?", se quejó con vehemencia Débora en diálogo con La Capital.