Vandalismo en barrio Industrial: múltiples pintadas sobre autos, casas y veredas

“Un vecino volvió a su casa a esa hora y se encontró con todos los autos manchados . Los perros no ladraron, debió ser alguien que pasó rápidamente y marcó con pintura negra dos cuadras” , contó a LT8 una vecina del lugar.

La mujer aseguró que el de anoche no fue un hecho aislado. “La semana pasada quemaron un contenedor de residuos en la otra cuadra y lo mismo ocurrió con el que está ubicado en Iguazú y French. Los volcaron sobre el piso y les arrancaron las tapas. Hicimos los reclamos, pero no las autoridades no hicieron nada. También vandalizaron el playón deportivo que inauguraron hace pocos meses”, remarcó.