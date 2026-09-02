D'Ricco.com inicia una nueva etapa de transformación para fortalecer su competitividad y garantizar su continuidad

En un contexto de profundas transformaciones del comercio minorista y de acelerada evolución de los hábitos de consumo, D'Ricco.com inicia una nueva etapa de su proceso de transformación

En un contexto de profundas transformaciones del comercio minorista y de acelerada evolución de los hábitos de consumo, D'Ricco.com, empresa rosarina con 43 años de trayectoria en la comercialización de electrodomésticos, inicia una nueva etapa de su proceso de transformación con el objetivo de consolidar un modelo de negocio más ágil, competitivo y preparado para los desafíos del mercado actual y futuro.

Durante los últimos años, la compañía impulsó un importante plan de inversiones destinado a fortalecer su operación, incorporando nuevas tecnologías, desarrollando un moderno centro de distribución en Ciudad Industria Funes, ampliando sus capacidades logísticas y profundizando su estrategia omnicanal para brindar una mejor experiencia de compra a sus clientes.

Sin embargo, la velocidad de los cambios que experimenta el sector —marcada por la digitalización del consumo, la creciente competencia, la apertura comercial, la expansión de nuevos canales de venta y un escenario económico de menor consumo y mayor restricción financiera— aceleró la necesidad de adecuar la estructura de la empresa a esta nueva realidad.

En ese marco, D'Ricco.com decidió solicitar la apertura de un concurso preventivo, una herramienta prevista por la legislación argentina que permite reorganizar ordenadamente sus compromisos financieros, preservar la continuidad operativa y fortalecer las bases para el desarrollo futuro de la compañía. Continuó expresando que uno de los motivos principales de la necesidad del reordenamiento obedece a que la empresa construyó con financiamiento proveniente del sistema bancario, una gran nave logística para ampliar y mejorar la capacidad operativa de D'Ricco. Sin embargo, la reducción de la inflación no estuvo acompañada por una disminución equivalente y suficientemente rápida del costo financiero, generando una carga de intereses superior a la que razonablemente podía absorber el flujo de fondos del negocio

"Elegimos actuar con responsabilidad y anticiparnos. Preferimos tomar hoy las decisiones necesarias para construir una empresa más sólida, eficiente y preparada para los próximos años. Este proceso no representa un punto de llegada, sino el inicio de una nueva etapa de transformación que venimos impulsando desde la llegada de este nuevo gobierno", afirmó Juan Carlos D'Ricco, titular de la firma.

El empresario remarcó que la actividad comercial continuará desarrollándose con absoluta normalidad durante todo el proceso. Los clientes seguirán encontrando la misma propuesta comercial, como también las mejores marcas, promociones, modalidades de financiación y servicios de atención en todas las sucursales y canales digitales de la empresa.

Asimismo, la compañía continuará fortaleciendo su operación mediante la incorporación de nuevas tecnologías, la optimización de procesos, la modernización de sus tiendas, el desarrollo de soluciones logísticas de última milla y nuevas herramientas digitales orientadas a ofrecer una experiencia de compra cada vez más simple, rápida y eficiente.

"Las personas siguen necesitando equipar sus hogares; lo que cambió es la forma en que compran. Nuestro desafío no es vender menos, sino vender mejor. Toda la transformación que estamos llevando adelante responde precisamente a ese nuevo consumidor, más informado, más digital y más exigente", agregó el titular.

La empresa destacó también que mantendrá un diálogo permanente y transparente con clientes, proveedores, entidades financieras y todos los integrantes de su cadena de valor, convencida de que la confianza construida durante más de cuatro décadas constituye uno de sus principales activos.

Con más de 15 sucursales distribuidas en las provincias de Santa Fe y Córdoba, una plataforma de comercio electrónico en permanente evolución, servicios de retiro en tienda y puntos de entrega especializados, además de uno de los centros logísticos más modernos de la región, D'Ricco.com considera que las inversiones realizadas en los últimos años representan el pilar estratégico para afrontar con éxito esta nueva etapa.

"Creemos profundamente en el potencial del comercio argentino y en la capacidad de adaptación de las empresas que deciden transformarse. Nuestro compromiso sigue siendo el mismo de siempre: generar valor para nuestros clientes, colaboradores, proveedores y para las comunidades donde estamos presentes. Estamos convencidos de que, una vez concluido este proceso de reorganización, D'Ricco.com será una empresa aún más sólida, más eficiente y mejor preparada para liderar la nueva etapa del retail argentino", concluyó el directivo.