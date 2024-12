Los estafados por Luis Herrera se manifestaron en las oficinas del financista

Como uno más de los cientos de damnificados, Andrés Skarbun chocó con una dura noticia: había sido estafado por el financista Luis Herrera . Fue uno de los cientos de personas que cayó ante los artilugios del exdirector de la agencia de bolsa Fernández Soljan. La reciente entrega de Herrera y sus hijos no tranquilizó al grupo de estafados, que este martes se manifestaron en Rioja 1474, donde años atrás llevaron los ahorros de toda su vida con la esperanza de resguardarlo de la pérdida de poder adquisitivo.

El hombre de 54 años invirtió en el negocio de Herrera en 2019 con una promesa de un interés bimensual del 2%. Llegó recomendado por un amigo, a priori, nada que temer. Al principio todo marchaba sobre rieles, las oficinas aparentaban un espacio serio y dedicado a las inversiones. “No había nada que me diga es una estafa piramidal o algo extraño. Además, estaba respaldado por la reputación de este hombre”, recordó Skarbun. Por eso no tuvo la menor duda en depositar todo su dinero, aunque aclaró: “Lo mío al lado del resto era poco. Para mí era un montón, pero acá hay gente que perdió todo”.