Debate por la nocturnidad: advierten que Rosario está en desventaja en materia de turismo

>> Leer más: El Concejo retoma el debate por la nocturnidad, una deuda pendiente

“Buenos Aires no duerme, ese es su lema de siempre. Y nosotros, en Rosario, vemos que después de los fines de semanas, no podemos captar turismo. Escuchamos a diario que mucha gente se va una semana a la ciudad de Córdoba porque allá hay joda, así nos dicen directamente”, sentenció Gómez.

“Hay que regularizar la noche, que se planteen ideas y posibilidades para que nos abran un poco el espectro para tener otro campo de acción directamente con el turismo", propuso Gómez, y siguió: "Las plazas de hostels bajaron muchísimo, a tal punto que no nos podemos comparar. Nosotros estamos ubicados en el centro de la ciudad. Yo tengo mi establecimiento en Mitre y Córdoba, y a las 7 de la tarde no queda nadie”.

>> Leer más: Nocturnidad: quieren fomentar zonas de radicación con más seguridad

“Por otro lado, vemos que eso potencia la inseguridad, porque toda la zona céntrica queda despoblada. Por ejemplo, en el Paseo Pellegrini uno no puede sentarse a comer una pizza después de las 12 de la noche porque cierran los locales. Necesitamos una ordenanza menos dura. No queremos los extremos, como pasaba en la época en que estaban los After, de los que la gente salía a las 11 de la mañana. No pedimos eso. Queremos que los comerciantes puedan trabajar. Es cierto que la inseguridad potencia el miedo, pero debería haber un apoyo del municipio para que haya actividad hasta las 3. Una salida controlada”, concluyó Gómez.