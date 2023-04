Cuestionan la "falta de reacción" del gobierno ante balaceras a instituciones de los barrios

Blanco sostuvo que “la falta de reacción por parte del gobierno provincial no deja de sorprender. Los dispositivos previstos por el Ministerio de Seguridad son esporádicos. No hay certezas por parte de las autoridades de las escuelas, ni de la comunidad educativa, que esos operativos se sostengan durante todo el día. Es decir, cuando arranca la actividad a las 7 hasta las 11 de la noche cuando termina el turno noche”.

“Lo que plantean las autoridades educativas y los padres son cuestiones mínimas: corredores seguros, presencia de Gendarmería y de la Policía para poder garantizar que algo grave no sucederá allí. Esto que parece mínimo, no es garantizado por el gobierno provincial”, agregó.

Blanco opinó que “los médicos y los docentes se sienten solos en los barrios. Hay un despliegue de funcionarios con comentarios de ocasión, cuando sucede un hecho grave, pero esos dispositivos se caen, no se sostienen. Al lado de la escuela Rosa Ziperovich está la comisaría Sub 24ª, que está vallada, no tiene personal, no tiene móviles. Este es el deterioro profundo de la presencia del estado en el territorio. Por eso la sensación de miedo e impunidad que crece”.

“Ayer a esa escuela fueron 35 alumnos sobre un total de 150, y los padres no los llevaron porque no sabían si estaba el corredor seguro que permite caminar desde el barrio Los Pumitas hasta la escuela, que son doce cuadras, para garantizar la seguridad de los chicos”, sostuvo Blanco.