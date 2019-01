Cuándo comienza el "despelote"

Cuenta Julieta que hay gente que la contrata luego de ver los contenidos que sube a sus redes, principalmente en Instagram. Sobre todo, por ser "divertida".

Y lo justifica: "Le trato de meter onda porque voy a tu casa y encima te voy a hacer descartar cosas, seguro. Se trata del «declutter», que no tiene traducción específica".

El "declutter", cuenta, se asimila a realizar un despojo de cosas, una limpieza general de elementos y pertenencias que la gente no quiere o no necesita más. Sin embargo, la cuestión base de la actividad pasa por una pregunta: ordenar, ¿es organizar? "No es lo mismo", se apura a aclarar Julieta.

"Vos podés tener la yerba en una lata y demás, pero si la tenés en el placard del pasillo y el mate te lo hacés en la cocina, está ordenado pero desorganizado", explica.

Y agrega al concepto: "Para que la casa esté organizada, las cosas que usamos cotidianamente tienen que estar al alcance de la mano. Si usás algo que guardás en un lugar incómodo, un día te cansás y lo empezás a dejar fuera de su lugar, en cualquier lado. Ahí, se despelota todo".

El famoso despelote empieza, según considera, cuando las personas (y por consiguiente, las casas) "tienen más cosas de las que se pueden guardar".

Además, la rosarina explica el método de quien hoy es la japonesa más famosa: "Marie Kondo va a tu casa, pero te enseña a organizarla, no lo hace ella. Y cuando te involucraste, sigue el proceso con tu familia".

A su vez, cuenta que una amiga de ella fue la primera organizadora del país que se certificó con la japonesa, luego de hacer un curso de tres días en San Francisco (Estados Unidos) que vale alrededor de 2 mil dólares. Un curso que Kondo da en sólo tres lugares del mundo: Londres, Nueva York y San Francisco.