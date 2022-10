Crisis del transporte: empresarios afirman que el boleto debería valer 117 pesos

Con un paro de 72 horas dispuesto para el martes, miércoles y jueves de la semana que viene, la situación del transporte automotor de pasajeros en la mayor parte del país -el mal llamado "interior"- se ve muy comprometida. Tras fracasar una nueva reunión paritaria este martes, la UTA lanzó una medida de fuerza al no ser satisfecho su pedido de equiparación de suba salarial con sus colegas del Amba : un 35% hasta fin de año . En ese contexto, el titular de la Federación Argentina de Transportadores Automotor de Pasajeros (Fatap), Gerardo Ingaramo, dijo que los estudios de costos indican que el boleto debería aumentarse $32 y ubicarse en $117 si no se soluciona el tema de mayor entrega de subsidios. Sin embargo, el dirigente fue contundente: "Me niego a aumentar las tarifas", resaltó.

"Estamos muy preocupados porque ayer participamos después de tres años de una reunión presencial de la que participaron 23 secretarios generales de la UTA en el Ministerio de Trabajo y ningún miembro de Transporte de Nación, que son verdaderamente los dueños de los servicios. Lo lamentable es que no haya participado nadie y no encontramos soluciones", señaló Ingaramo este miércoles en declaraciones al programa " El primero de la mañana ", de LT8 .

El titular de Fatap recordó que hicieron "una presentación a la Comisión de Transporte (en Diputados) para que se lleve adelante el tratamiento de elevar los montos anuales de subsidios de $46.000 millones a $59.500 para destrabar parte del conflicto. Esos montos estaban previstos para un 50% de inflación, no para un 100%. Si no incrementan esas cifras o si no los ponen las provincias, no se puede firmar una paritaria".

En ese sentido, analizó que "otra alternativa es un aumento de $32 en la tarifa y yo creo que esto no da para más. La gente no puede seguir pagando para sostener a Capital Federal. Hay que reclamar, sé que los intendentes están preocupados. Pero si no destrabamos de acá a cuatro meses son 17.000 millones el monto del aumento de la masa salarial".

Con un boleto federal ubicado hoy en $85, la tarifa se ubicaría en $117 a corto plazo si se aplicaran los resultados de los estudios que llevó adelante Fatap. "Ese es el costo que da por boleto en cuanto a la cantidad de usuarios que tenemos en el interior del país para cubrir los salarios", dijo Ingaramo y aclaró que "los salarios de nuestros trabajadores se van a $200 mil en diciembre y a $220 mil en enero. Más las cargas sociales, ese monto casi se duplica".

"Los trabajadores tienen todo su derecho de reclamar, pero la inflación nos está matando a todos y hay que buscar una salida. Pero yo me niego a que se incrementen las tarifas y por eso debemos sentarnos y darle un corte definitivo a la situación", aclaró.

Consultado sobre la posibilidad de que el conflicto se profundice -vale recordar que el secretario general de UTA Rosario, Sergio Coppello, planteó un escenario de paro por tiempo indeterminado en caso de no haber acuerdo paritario-, Ingaramo señaló que "el lunes tenemos audiencia virtual para ver si se puede destrabar el conflicto. Sé que hay movimientos de todos los sectores, tanto de diputados, senadores, como de gobernadores e intendentes- y hay un principio de acuerdo para que el Presupuesto de $66 mil millones aumente a $85 mil millones el año próximo y que se vaya incrementando con la inflación. Pero ahora se puede descomprimir con $13.500 millones".

Con ese contexto por delante, el dirigente se quejó una vez más de la desigualdad de los subsidios: "No puede ser que al Amba le den de aquí a fin de año $45 mil millones. Seguimos siempre en el mismo debate, $25 el boleto para Buenos Aires contra $85 en el interior. Vi a la gente de UTA muy preocupada, con las bases pasándolos por encima. Si no hay solución se va a llegar a una escalada que no sé hasta dónde puede llegar. Por eso las partes deben sentarse y ponerle un freno a esto. Deben ponerse de acuerdo para ver quién pone la plata".