Crimen del colectivero: "Los choferes tienen miedo de salir a trabajar"

Asimismo, sostuvo que “la conmoción es total" . Y añadió: "Cuesta encontrar las palabras para transmitirle calma o serenidad a la familia de Roldán. Cómo decirle a esos dos chiquitos que no van a tener más a su padre. El papá manejaba un colectivo y un sábado a la tarde cumplía con su tarea y dos personas lo ultimaron a balazos, sin ninguna explicación, sin ningún vínculo. Quiero dejar claro que esto no fue una revancha, ni nada raro, y era una excelente persona ”.

En declaraciones al programa “El primero de la mañana” de LT8 , el dirigente gremial admitió que le costaba encontrar una explicación al brutal crimen de Roldán. “Hay versiones distintas, pero cuesta creer que algo de lo que se dice sea certero. No hay explicación del porqué. Si fue para crear conmoción en la sociedad, no lo sabemos”.

“Hoy por hoy el conductor o la conductora de ómnibus tienen miedo y no quieren salir a prestar servicios. Hay que estar preparado psicológicamente para salir a la calle y no saber lo que te va a pasar al llegar a una esquina. Por hoy, hasta que no termine el sepelio del compañero y en respeto a su familia vamos a seguir con el paro”, sostuvo.

Copello advirtió que “en algún momento tendremos que volver a trabajar, no sabemos aún si será el martes a la mañana", y explicó: "Es muy probable que el paro se extienda toda la tarde de hoy. Los compañeros me dicen que tienen miedo de salir a la calle. Hay que encontrar una solución al problema de la inseguridad y como se contrarresta una situación como ésta”.

“Hemos sufrido muertes en ocasión de robos, pero no hay palabras para definir lo que pasó el sábado. Hace poco mataron a un policía en la puerta del Hospital Provincial. A partir de eso, qué medidas de prevención nos pueden brindar. Hay corredores seguros, unidades con personal policial, pero en un caso como el de Roldán, que venía circulando y le dispararon siete veces, cómo se combate eso”, se preguntó Copello.