Cortes de luz: comerciantes de la peatonal reclaman que los conecten a la megaobra de la EPE 

Todavía en primavera y cuando el consumo de energía aún no alcanza los récords de febrero pasado, el servicio ya comenzó a mostrar fallas severas. Ya en las últimas horas, la Empresa Provincial de la Energía (EPE) había comenzado a solicitar a los clientes el "uso responsable" de la energía; sin embargo, a lo largo y ancho de la ciudad comenzó a haber problemas: ya el lunes hubo domicilios con cortes de 12 horas y otros que se extendieron por más de 16, incluyendo toda la noche, además de los comercios de la peatonal que este martes comenzaron a poner generadores para poder mantenerse con luz y hasta el clásico bar El Cairo estuvo a oscuras. Desde la EPE explican que son casos de baja tensión "dispersos en toda la ciudad" y aseguraron "un plan de contingencia" para la temporada.

Este miércoles, desde la Asociación Casco Histórico de Rosario su titular Fabio Acosta indicó: "Realmente no lo esperábamos (al corte sostenido de energía) al igual que el lunes. El martes los comerciantes perdieron el día porque el corte empezó a las 11 y terminó a las 9 de la noche. Muchos tuvieron que cerrar, algunos pudieron seguir porque tenías generadores. Pero no se puede trabajar con este calor, por ejemplo, dentro de una galería".

Cuando se le recordó la megaobra culminada en 2016 y que permitiría solucionar problemas en media tensión en la zona central, Acosta explicó: "Esa megaobra que pedimos durante años se inició en septiembre de 2014 y se terminó en marzo de 2016, con una gran inversión. Pero tenemos que decirlo, la mayoría de los frentistas no esta conectada a ese cableado. Eso averiguamos cuando empezamos a indagar. Según la empresa, los comerciantes no lo pidieron. Según los comerciantes, no fueron notificados de esa posibilidad de conectarse, lo que hubiera desestresado el sistema en el microcentro".

"Ayer -por el martes- presentamos una nota al titular de la empresa (Mauricio Caussi) para ponernos a disposición y notificarles a los frentistas para que presenten un escrito ante la empresa para que procedan a conectar a los frentistas, sin costo para éstos. Nosotros pensábamos que cuando se terminara la obra la conexión para los comerciantes iba a ser de oficio. Si hicimos una obra para desestresar el sistema antiguo del microcentro, no entendemos por qué esta gran cantidad de clientes no estás conectada", indicó en declaraciones al programa "El primero de la mañana", de LT8.

Acosta comentó además que "ayer la EPE hizo muchos declaraciones y dijo que tiene un plan de contingencia para esta situación. Esperamos que así sea, confiamos en ellos porque no podemos estar pensando que vamos a pasar otra vez las fiestas de fin de año con los comerciantes y los generadores en la puerta. Ya esa etapa estaba superado. Por eso creemos que esto no va a volver a suceder".

La mega obra de la EPE en peatonal Córdoba

En marzo de 2014 la Empresa Provincial de la Energía (EPE) anunciaba el inicio de una megaobra en el microcentro de Rosario: un nuevo tendido de 48 mil metros de cables subterráneos por Córdoba, desde Paraguay hasta 1º de mayo. Como los trabajos iban a demandar un año y medio de plazo, se fue rompiendo la peatonal cada 200 metros. Y durante cuatro meses estuvo abierta una zanja de un metro de ancho por uno de profundidad en el medio de la cuadra.

“Esta intervención permitirá renovar la red de media y baja tensión del centro, que es la más antigua de la ciudad y reducir al mínimo la posibilidad de cortes de luz en una zona conflictiva”, remarcó en su oportunidad el por entonces gerente de Infraestructura de la EPE, Daniel Brizuela.