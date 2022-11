Contra los cortes: quieren sumar conexiones a la nueva red eléctrica de la peatonal

La obra subterránea terminó en 2016, pero varios frentistas aún no tienen ese servicio. Vecinos y comerciantes se ofrecen a mediar para optimizar la prestación este verano

El advenimiento de altas temperaturas cuando todavía falta un mes para el inicio del verano, activó las alertas en el centro. En ese sentido, la Asociación Casco Histórico de Rosario pedirá a la Empresa Provincial de la Energía (EPE) un relevamiento sobre el porcentaje de frentistas que no se conectaron a la red subterránea de la peatonal Córdoba realizada entre 2014 y 2016, ya que a pesar del tiempo transcurrido algunos propietarios aún no lo hicieron. Para la empresa, la prestación del servicio en el área presenta buenos indicadores y por eso los usuarios no se plantean qué tendido y subestación tienen asignado hasta que les surge la necesidad por aumento de la demanda, a causa de un problema por tensión u obsolescencia de los materiales.