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Desde ahora, todos los expedientes en la provincia serán en formato digital

El 30 de junio fue el último día del papel. A patir de julio, la gestión será totalmente digital en la administración santafesina

1 de julio 2026 · 06:40hs
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Chau papel. El formato digital será el aceptado para los trámites y expedientes provinciales.

Chau papel. El formato digital será el aceptado para los trámites y expedientes provinciales.
Desde ahora, todos los expedientes en la provincia serán en formato digital

Desde ahora, todos los expedientes en la provincia serán en formato digital

Después de décadas de expedientes impresos, sellos y traslados de papeles entre oficinas, este 30 de junio quedó marcado como el final de una etapa para la administración pública santafesina. Desde el 1º de julio, la gestión de los expedientes provinciales será íntegramente digital, lo que consolida uno de los procesos de modernización más importantes impulsados por el gobierno.

Respecto de este hito en la administración pública santafesina, el gobernador Maximiliano Pullaro expresó su satisfacción por “mejorar la calidad de vida de los santafesinos que muchas veces fueron rehenes de los papeles y la burocracia, perdiendo un tiempo valioso en largas colas o teniendo que golpear las puertas de muchas oficinas”.

Ahora la ciudadanía podrá comprobar que “se terminaron los trámites lentos en el Estado santafesino. Después de dos años y medio de un trabajo silencioso, estamos pasando del atraso a un Estado cercano, digital, transparente y más eficiente. Con los meses, los santafesinos se van a dar cuenta de lo que logramos y van a sentirse respetados”, aseguró el mandatario.

Cambio

Pullaro también valoró que “el acompañamiento del plantel de empleados públicos fue total y estamos muy satisfechos. Pasamos a otro Estado: se inicia otro camino que pronto vamos a empezar a dimensionar, porque ya hay trámites que llevaban años que ahora se resuelven en menos de una semana. Eso es cambiar, es animarse y es resultado concreto”.

>>Leer más: Digitalización: la mitad de los trámites municipales ya se hacen online

El cambio implica que los trámites administrativos dejaron de circular físicamente entre las distintas dependencias públicas y pasaron a gestionarse mediante plataformas digitales que permiten el seguimiento en tiempo real, la firma electrónica y la trazabilidad completa de cada actuación. De esta manera, se reducen tiempos, costos operativos y el consumo de papel, al tiempo que se fortalecen los mecanismos de control y transparencia.

Vecinos

Barrio Digital

Este nuevo territorio se utiliza como ejemplo de lo que implica la digitalización. “El Barrio Digital que sucede en internet también tiene convivencia civil. Que los santafesinos se sientan orgullosos cuando empiezan a transitar este nuevo barrio, con herramientas y derechos, como no sucedió todavía en ninguna otra provincia de la República Argentina”, graficó el secretario de Tecnologías para la Gestión, Ignacio Tabares, al referirse al proceso de modernización que atraviesa la provincia.

El expediente en papel fue, históricamente, la herramienta central del funcionamiento administrativo. Cada trámite implicaba la impresión de documentación, el traslado físico de expedientes entre oficinas y la intervención manual de distintas áreas. Para los trabajadores públicos, la transformación supone nuevas formas de trabajo, con acceso inmediato a la documentación, posibilidad de seguimiento online y reducción de tareas administrativas vinculadas al manejo físico de expedientes. El proceso de transformación estuvo acompañado por una fuerte política de capacitación y formación en competencias digitales para facilitar la adaptación a las nuevas herramientas.

>>Leer más: Las licencias de conducir digitales en la aplicación Mi Santa Fe ya tienen validez en la provincia

Mi Santa Fe: la puerta de entrada al nuevo Estado digital

La aplicación Mi Santa Fe se consolidó como la principal herramienta para acceder a trámites, documentos y servicios públicos desde el teléfono celular. Actualmente, más de 1.700.000 santafesinos ya cuentan con su ID Ciudadana, la identificación única que permite ingresar a todos los espacios digitales del Gobierno provincial alojados en “Mi Santa Fe” y que, desde este 1º de julio, se convirtió en la única llave de acceso al nuevo esquema de Gobierno Digital.

A través de la app Mi Santa Fe, los usuarios pueden consultar documentación digital, acceder a datos del Registro Civil, visualizar sus vacunas, gestionar trámites vinculados a la licencia de conducir, descargar boletas y consultar deudas de impuestos provinciales, además de recibir comunicaciones oficiales mediante el Domicilio Digital. Por este medio, las gestiones pueden realizarse de manera remota, eliminando traslados, tiempos de espera y trámites presenciales innecesarios.

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