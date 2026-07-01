Rosario abre una casa para fortalecer los cuidados y reducir los tiempos de internación de los niños

El 30 % de las camas ocupadas en el Vilela responde a situaciones de vulnerabilidad social. La Casa Germinar busca brindar un espacio seguro a sus madres

La casa de Gaboto al 1300 es un espacio pensado para fortalecer la maternidad en contextos de alta vulnerabilidad social y reducir los tiempos de internación de los menores en instituciones de salud.

La casa está en la zona sur de Rosario, tiene dos fresnos en la puerta y el frente pintado de colores, lo que claramente la distingue de otros edificios del barrio. Adentro, en la vivienda todo huele a nuevo, a limpio y se respira un intenso clima de estreno. Este martes, la Secretaría de Salud del municipio habilitó la Casa Germinar, un espacio para recibir a madres junto a sus hijos, derivados por los equipos de los centros de salud, maternidades y hospitales infantiles . Se trata de un proyecto inédito en el país : un espacio pensado para fortalecer la maternidad en contextos de alta vulnerabilidad social y, al mismo tiempo, reducir los tiempos de internación de los menores en instituciones de salud.

Actualmente, de acuerdo a datos de la Secretaría de Salud del municipio, el 30 por ciento de las camas de internación ocupadas en el Hospital de Niños, Victor J. Vilela responde a situaciones de vulnerabilidad social. Niños o niñas que estarían en condiciones de recibir el alta médica pero por distintos motivos —situación de calle, consumos, dificultades de salud mental o violencia, entre otros— permanecen hospitalizados.

Entre el hospital pediátrico y la Casa Germinar hay unas pocas cuadras, pero la distancia no es sólo física . "Las instituciones se tienen que adaptar a las nuevas problemáticas que se presentan en el sistema de salud. Con esta casa buscamos fortalecer y acompañar a las personas que cuidan, porque los hospitales no son el mejor ámbito para el crecimiento de un niño o una niña ", explica Fernando Vignoni, subsecretario de Salud y Territorio del municipio.

Se trata de una experiencia "sin muchos antecedentes en el país", como la define Alejandra Zorzoli, directora de Trabajo Social de la Secretaría de Salud municipal. Una casa asistida de puertas abiertas que recibe a las madres con sus hijos, un espacio de cuidado alternativo y de permanencia transitoria pensado para fortalecer la maternidad .

Una casa de puertas abiertas

Faltan pocas horas para el mediodía y el sol del invierno entra por las ventanas de la nueva casa. En poco tiempo más, cuatro familias llegarán a habitarla. El lugar tiene nueve habitaciones y varios espacios comunes: comedor, cocina, lavadero, patio y un amplio espacio para que jueguen los niños, con un techo del que cuelgan mariposas de colores que parecen suspendidas en el aire y un perchero lleno de disfraces. Los detalles son importantes siempre.

A diferencia de otros espacios de alojamiento, como los que reciben a mujeres en situación de violencia, Casa Germinar es de puertas abiertas, lo que significa que favorece la participación de madres y niños en espacios educativos, recreativos o de formación laboral. "Buscamos acompañar los cuidados, no suplirlos, y que cada familia puedan armar su cotidianeidad", apunta Silvina García, directora de Salud y Territorio del municipio.

Las madres y sus niños ingresan a la casa a partir de la derivación de los equipos de la red de salud, como la Maternidad Martin y la del Roque Sáenz Peña o el Vilela, cuando detectan mujeres con menores a cargo que atraviesen problemáticas sociales como situación de calle o vulnerabilidad habitacional extrema, consumo problemático o dificultades de salud mental, violencias o falta de redes de apoyo familiar o comunitario.

Pero la admisión tiene un requisito clave: que haya disposición y consentimiento de la madre para participar activamente en el fortalecimiento de su rol de cuidado. Esto implica también aceptar las normas de convivencia dentro de la casa, por ejemplo, los horarios de descanso, la prohibición de consumo de alcohol u otras sustancias o el cuidado de las áreas compartidas.

Los conflictos, propios de la convivencia, se resuelven en las asambleas de mujeres que se realizan cada una semana. Allí se acuerdan, entre muchas otras cosas, horarios para recibir visitas, festejos de cumpleaños o la forma de recepción de nuevas familias.

Cuidados cogestionados

Casa Germinar es un espacio cogestionado entre la Secretaría de Salud del municipio y la organización no gubernamental Aldeas Infantiles, una entidad internacional que tiene como misión trabajar por el derecho de niños, niñas y adolescentes a vivir en familia. En Rosario, la organización trabaja desde hace siete años, desarrollando proyectos orientados al acompañamiento de niñas, niños, adolescentes y familias.

La vivienda de Gaboto al 1300 es parte de estas iniciativas. "Trabajamos para fortalecer las lógicas de cuidado dentro de espacios ambulatorios en un plan de restitución de derechos. En estas casas, las familias están acompañadas las 24 horas de cuidadoras y son las encargadas de brindar soporte en las rutinas de alimentación, descanso, juego, higiene o escolaridad", señala Melina Arrieta, referente de Aldeas.

También se desarrollan talleres de crianza positiva, apoyo escolar o capacitación laboral. Además de acciones para vincular a las mujeres y los niños con centros de salud de referencia, educación, empleo y oficinas donde se ofrecen subsidios habitacionales para garantizar que cuenten con una red de contención firme una vez concluida su estadía en la casa.

La convivencia con otras mujeres, destaca Arrieta, también hace su parte. "Encuentran que no están solas, que pueden compartir sus vivencias con un par", destaca. Porque justamente, si bien cada historia de estas familias es particular, "el común denominador es que tienen una red de contención muy lábil".

Cada una de las nueve habitaciones de la Casa Germinar tiene un letrero en la puerta para que las familias que lo habitan estampen sus nombres. Desde el mediodía de este martes, y a medida que la casa empiece a poblarse, estos espacios se empezarán a llenar. Quizás sea la forma, también, de empezar a escribir una nueva historia.