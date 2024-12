Construcción: el municipio impulsa cambios para acelerar obras

La idea, postulan desde el oficialismo, no es que se deje de solicitar, sino que ese requisito se posponga hacia el final de la construcción del edificio.

Actualmente, si la Empresa Provincial de la Energía (EPE) y Aguas Santafesinas Sociedad Anónima (Assa) no dan la factibilidad, las empresas urbanísticas no están en condiciones de que se inicie el trámite de permiso de edificación cuando se trata de proyectos de más de 500 metros cuadrados de superficie. La idea, postulan desde el oficialismo, no es que se deje de solicitar, sino que ese requisito se posponga hacia el final de la obra.