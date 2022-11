Conductoras de taxi denuncian amenazas en la parada de la Terminal de Omnibus

Una conductora de She Taxi fue a buscar a una pasajera que había pedido el viaje por la aplicación y fue increpada con dureza por otros choferes

Las paradas de taxis de la Terminal de Omnibus Mariano Moreno volvieron a convertirse en escenario de conflictos. Una conductora de la aplicación She Taxi denunció que fue agredida por dos choferes este lunes por la mañana cuando concurrió a buscar a una pasajera . Dos conductores quisieron impedir el ingreso de la mujer y la amenazaron, mientras varias personas esperaban su turno para subirse a los coches. Aseguran que faltan controles en la estación de micros.

El incidente ocurrió este lunes, poco después de las ocho. A esa hora, Estela Ubal llegó hasta la parada de taxis de Santa Fe y Cafferata para buscar a una joven que había solicitado el viaje a través de She Taxi, la aplicación que vincula a pasajeras con conductoras mujeres.

Según contó Ubal, llegó a la terminal sólo para responder al pedido de traslado y con el reloj apagado. Pero cuando estaba ingresando a la dársena, un conductor la increpó cuestionando por qué iba a buscar viajes a la Terminal.

Mientras la conductora le explicaba que estaba trabajando con la aplicación, el hombre levantó el tono de la conversación y continuó acusándola de no respetar la forma de trabajo. "No quería que subiera la pasajera, me decía que no se pueden buscar servicios así", advirtió la conductora.

Y cuando la mujer quiso sacar el celular para tomarle una foto, otro conductor se sumó y la amenazó: "Me dijo que me iba a denunciar, que yo no podía ingresar a la Terminal", relató y lamentó que mientras todo esto sucedía su pasajera estaba en el vehículo y había una larga fila de gente esperando taxis.

"Había una cola enorme de gente esperando taxis y ellos desperdiciaban el tiempo en situaciones incómodas con nosotras", se quejó.

No es la primera

Ubal asegura que no es la primera vez que las conductoras de She Taxi son víctimas de maltratos y agresiones en la estación de colectivos. "A veces son verbales, otras te cruzan el auto para intimidarte", asegura. Sin embargo, la mayoría de las situaciones no se denuncia.

"Son cosas que vienen sucediendo, pero las chicas ante el amedrentamiento no se atreven a denunciar, o no recuerdan el número de chapa de quien las agredió", apuntó la conductora y sumó que mientras estas situaciones se repiten el puesto de control de la terminal quedó sin personal.

Ubel tiene 22 años de taxista y asegura que no hay paradas de taxis en la ciudad donde no pueda trabajar.

La situación de la esquina de Santa Fe y Caferatta tuvo visibilidad hace cuatro años cuando dos concejalas denunciaron a la Justicia las intimidaciones de las cuales eran víctimas conductoras y conductores que no pertenecían a la cooperativa de taxis que operaba en la estación de micros.

Tres años antes, en abril de 2015, el Concejo Municipal había aprobado un proyecto para que el municipio instale puestos fijos de control en las paradas de taxis de la Terminal de Omnibus. En ese momento los ediles habían advertido que si bien las paradas son públicas, en la práctica algunos taxistas se habían adueñado del lugar.

https://twitter.com/shetaxiarg/status/1597188851373834244 Volvieron los aprietes en #terminal de ómnibus Mariano Moreno ciudad de #Rosario por parte de taxistas y los llamados “abre puertas” a las #mujeres en esta oportunidad estando con pasajera de por medio. Convocó a las compañeras a cortar terminal como medida de fuerza. Triste …. — SheTaxiApp (@shetaxiarg) November 28, 2022

Acto público

La titular de She Taxi, María Eva Juncos, aseguró que hace tiempo que vienen recibiendo quejas de conductoras por lo que sucede en la Terminal. "Lo que pasó esta mañana fue contundente y sucedió frente a una pasajera, por eso consideramos que es un límite", sostuvo.

La taxista explicó que estas situaciones generalmente no se denuncian a las autoridades de Servicios Públicos o la policía "porque resulta un trámite muy burocrático y porque vemos que después no hay ninguna consecuencia, no hay medidas de impacto para mejorar la situación".

Las conductoras de She Taxi recibirán esta mañana una distinción de la Cámara de Diputados de la provincia. Los legisladores declararon la aplicación de interés público ya que consideran que el servicio empodera y da autonomía económica a numerosas mujeres choferes de la provincia.