Con su mamá como partera, una mujer dio a luz en su auto y en la puerta del sanatorio

El nacimiento del niño se produjo este viernes por la mañana y la historia fue contada por la propia abuela del nene, Adriana, quien en diálogo con el programa "El primero de la mañana", de LT8, no podía ocultar su alegría y emoción. "Estoy contenta, feliz. Todo se dio rapidísimo. Me llamó el marido de mi hija a eso de las 8 y me dijo 'Venite que Romina está muy mal, muy dolorida'. Cargamos todo rápido en el auto y me quedé en la parte trasera dándole contención por las fuertes contracciones que tenía", contó. Era un largo camino, de Empalme Graneros al sanatorio del macrocentro rosarino.