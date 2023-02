Con el amor romántico bajo la lupa, las florerías siguen festejando San Valentín

En el 75 por ciento de los colegios privados, las cuotas no superarán los $ 8.332

El 14 de febrero es una de las fechas más importantes para los floristas. Sin embargo, las ventas fueron irregulares. Mientras algunos comercios estaban muy satisfechos por la demanda, otros aseguraron a La Capital que el movimiento estuvo tranquilo y no hubo tantos pedidos como otros años.

“Ya lo dijo Miley Cirus en su último hit: I can buy myself flowers. Las mujeres se compran flores a ellas mismas, envían ramos en nuestras bicis a otras amigas y muchas de ellas hasta se escribieron su propia tarjeta. En esta fecha particular podría decir que son más hombres los que se acercan a buscar un ramo de flores, pero en todo el año los principales clientes son mujeres que deciden regalarse flores”, contó a este diario Sergio Chaparro, dueño de La Florería Andante.

El local ubicado en el shopping del siglo preparó tres ramos exclusivos para la fecha, todos incluyeron rosas y costaban $58000. Las rosas rojas son las más elegidas para este día, en eso sí coincidieron todas las florerías consultadas.

“El ramo de rosas más barato parte de los 3000 mil pesos. Generalmente gastan 5000”, señaló Federico Falcone, de Florería González. Además, precisó que un 90% de los pedidos para este 14 de febrero fueron hechos por hombres. Quienes trabajan en el comercio están trabajando “sin parar” desde el viernes para aprovechar las ventas, que hasta este lunes al mediodía eran más de 60.

En ese sentido, destacó que las ventas por San Valentín aumentan todos los años y cada vez se impone más esta fecha en Rosario. Aunque en nuestro país no es usual el envío de tarjetas o corazones, como en otras partes del mundo, en los últimos diez años logró consolidarse y cada vez son más los que regalan flores y bombones.

Por su parte, la Florería Imperial Rosario indicó que el movimiento estuvo muy tranquilo y la demanda no fue como otros años. Argumentan que la crisis económica y la suba de precios impactaron de lleno en su rubro. Ofrecieron ramos desde 5 mil a 7 mil pesos, sin embargo no vendieron tanto como esperaban.

Floreria Liberati, administrada por una madre y sus dos hijas, trabaja en el rubro desde hace más de 55 años. En contacto con La Capital, Ana Tarres, resaltó que la demanda este año fue alta. Ofrecieron cuatro opciones a 4000 mil pesos, que además venían con tres bombones. Las rosas también fueron protagonistas de los ramos en promoción.

“Esta fecha llegó para quedarse. Al celebrar el amor es inclusiva y muy redituable”, indicó. En ese sentido, agregó que "lo que no se vende se descarta" y para evitar esto deben tener "experiencia estadísticas y todo profesionalmente contabilizado".

Por último, confesó que muchas veces hay pedidos extravagantes, pero aclaró rápidamente que la discreción es muy importante para ellas.

El origen de esta fecha nace de una festividad católica que tiene como protagonista a San Valentín de Roma, quien se opuso a la orden del emperador Claudio II de prohibir la celebración de matrimonios para los jóvenes, considerando que los solteros sin familia eran mejores soldados, ya que tenían menos ataduras y vínculos sentimentales.

Valentín, opuesto al decreto del emperador, comenzó a celebrar en secreto matrimonios para jóvenes enamorados. Al enterarse, Claudio II sentenció a muerte a San Valentín, el 14 de febrero del año 270, alegando desobediencia y rebeldía. Por este motivo, se conmemora el Día de los Enamorados en esta fecha.

Todo el año

Las flores se convirtieron en un hit de San Valentín, pero están presentes todo el año. Desde hace un tiempo que muchos rosarinos eligen tener ramos en sus casas y las ventas ya no dependen exclusivamente de las fechas importantes o los regalos.

“De marzo a noviembre el ritmo de trabajo es bueno. Tenemos clientes fijos que compran una suscripción para que le lleguen todas las semanas flores a sus casas, después hay gente que compra seguro una o dos veces al mes y después están las compras para regalos”, explicaron a este medio desde la florería Un vestido y un amor. Sus clientes fijas son principalmente mujeres.

La Florería Andante también trabaja por suscripción y su dueño valora que las ventas durante el resto del año son estables. “Con las suscripciones florales nuestros florenials, como los llamamos, reciben flores cada semana o quincena. También contamos con un amplio catálogo para regalar o regalarse”, amplió.

“Hay un cambio en el mercado floral. Los consumidores entienden el valor de tener flores naturales en sus casas. Durante mucho tiempo el rubro quedó adherido culturalmente a los arreglos fúnebres y eso sin dudas está cambiando”, concluyó.