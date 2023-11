Consejos útiles para usar el aire acondicionado de manera correcta

Embed ¿Recuerdan el hilo donde les enseñé a usar el aire acondicionado? HOY VUELVE.



¿Apagás el aire acondicionado pq tenés frío y hacés sufrir a tus convivientes? ¿Vivís solo pero prendés y apagás constantemente? Sacá la mano de ahí que soy la hija del señor del aire, dejame a mí. — Sofía (@spoopysofi) November 28, 2023

El confort se produce cuando se regula la temperatura con su propio termómetro. Al igual que las recomendaciones que hace tiempo figuran con una etiqueta en el frente de dichos aparatos, la temperatura ideal es de 24 grados. "La hija del aire" detalló que si un aire no da abasto para refrigerar determinado ambiente se debe a que no cuenta con las frigorías necesarias o necesita una limpieza.

>> Leer más: Por qué sale tan caro instalar un aire acondicionado en Rosario

Si en la temperatura ideal de 24 grados se tiene frío, la opción es ir subiendo a 25, 26, 27, pero nunca prenderlo y apagarlo de forma sistemática. A este consejo, la usuaria sumó la posibilidad: en caso de necesitarlo, de cambiar las velocidades, que suelen tener 3 y 4, al igual que los ventiladores, como así también, la dirección de las paletas del aire.

Aquí aparece un grado de dificultad y de la mano, una solución: los modos. La mayoría de los aires tienen 4 modos entre los que se encuentran frío, calor, deshumificador y ventilación. Cada modo se refleja en el control del artefacto con sus respectivos símbolos que lo ilustran. Es importante destacar que debe que estar ubicado el símbolo de la bola de nieve, ya que las otras opciones enviarán la señal de una función que no se desea y que dé la sensación que el aire acondicionado funciona mal.

Otro de los motivos por los que no es aconsejable encender y apagar el aire tiene que ver con un desgaste innecesario que se le genera a la máquina y picos de consumo energético, que se traducen en una factura del servicio de luz más cara. Por otro lado, recomienda ser precavidos y no caer en estafas. Aquí, la usuaria de X detalló: “Los aires no se quedan sin gas, el refrigerante no es algo que se consuma” y que si el aparato tiene una fuga “primero se repara y después se recarga”.

Consejos finales para un óptimo uso

Aire enchufado con su módem

Modo frío

Temperatura en 24 grados

Chequear que los filtros estén limpios. Si se encuentran sucios, "hay que abrir la unidad interior, sacarlos, lavarlos solo con agua, sin esponja ni detergentes, dejarlos secar y volverlos a colocar".

Apagar y desenchufar la máquina si se produce baja tensión o un corte de luz.

Realizar service de los equipos una vez al año antes de la llegada del verano.

Un tip final que brindó la hija del aire refiere a cuando se da el caso de lluvia de la unidad en el interior. Enseñó que “pueden ser varias cosas, pero lo más probable es que el drenaje esté tapado”. Para resolver este inconveniente reveló: “agarran el extremo de la manguera y le pegan un buen chuponazo con pasión (ojo porque en algún momento sale el tapón de mugre, no se lo traguen). ¡Listo! Imaginate pagar un service para esa pavada. Si el problema sigue, llame al técnico”.

>> Leer más: Al horno: alerta por olas de calor "extremo" para el verano en la provincia de Santa Fe